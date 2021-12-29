https://ria.ru/20211229/shvartsnegger-1765956432.html
СМИ: общую сумму имущества Шварценеггера оценили в 400 млн долларов
СМИ: общую сумму имущества Шварценеггера оценили в 400 млн долларов - РИА Новости, 29.12.2021
СМИ: общую сумму имущества Шварценеггера оценили в 400 млн долларов
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись после 10 лет бракоразводного процесса, сообщает TMZ. Отмечается, что это один из самых затянувшихся... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:36
2021-12-29T11:36
2021-12-29T11:42
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись после 10 лет бракоразводного процесса, сообщает TMZ. Отмечается, что это один из самых затянувшихся разводов в голливудской истории.Долгие судебные разбирательства были связаны в том числе со сложным соглашением об урегулировании имущественных отношений. По данным издания, общая сумма имущества оценивается в 400 миллионов долларов. У супругов не было брачного договора, вероятнее всего, состояние было разделено пополам между экс-возлюбленными.Арнольд и Мария расстались несколько лет назад, оба уже состояли в других отношениях, но оставались на связи друг с другом. Они часто устраивали семейные встречи со своими четырьмя детьми.Разрыв между бывшими супругами произошел около 10 лет назад, когда в СМИ появилась новость о внебрачном ребенке Арнольда от домработницы. Сыну Джозефу Баэне уже 24 года, он решил пойти по стопам отца – молодой человек увлекся бодибилдингом и получил актерское образование.Ранее стало известно, что Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце – ему заменили клапан.
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шоу-бизнес, знаменитости
11:36 29.12.2021 (обновлено: 11:42 29.12.2021)
СМИ: общую сумму имущества Шварценеггера оценили в 400 млн долларов
СМИ: общую сумму имущества Шварценеггера при разводе оценили в 400 млн долларов
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости
. Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись после 10 лет бракоразводного процесса, сообщает
TMZ. Отмечается, что это один из самых затянувшихся разводов в голливудской истории.
Долгие судебные разбирательства были связаны в том числе со сложным соглашением об урегулировании имущественных отношений. По данным издания, общая сумма имущества оценивается в 400 миллионов долларов. У супругов не было брачного договора, вероятнее всего, состояние было разделено пополам между экс-возлюбленными.
Арнольд и Мария расстались несколько лет назад, оба уже состояли в других отношениях, но оставались на связи друг с другом. Они часто устраивали семейные встречи со своими четырьмя детьми.
Разрыв между бывшими супругами произошел около 10 лет назад, когда в СМИ появилась новость о внебрачном ребенке Арнольда от домработницы. Сыну Джозефу Баэне уже 24 года, он решил пойти по стопам отца – молодой человек увлекся бодибилдингом и получил актерское образование.
Ранее стало известно, что Шварценеггер перенес
очередную операцию на сердце – ему заменили клапан.