https://ria.ru/20201024/shvartsenegger-1581297648.html

Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о "фантастическом" самочувствии после операции по замене... РИА Новости, 24.10.2020

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культура

арнольд шварценеггер

сша

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Голливудский актер и бывший губернатор американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a> <a href="http://ria.ru/person_Arnold_SHvarcenegger/" target="_blank" data-auto="true">Арнольд Шварценеггер</a> рассказал о "фантастическом" самочувствии после операции по замене сердечного клапана, которую провели в клинике американского Кливленда.К публикации он прикрепил фото из палаты и еще несколько снимков с памятниками, сделанных во время прогулок по городу.

Dony Trump Здорово, бро Арни! Да ты такими темпами скоро действительно станешь кибернетической машиной! Поправляйся, старик! ✌️ 20

Geperionus Odin Обычное дело для качков, гоняя кровь для такой массы сердце работает на износ. Уже третий раз с клапаном там что то. 19

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арнольд шварценеггер, сша