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https://ria.ru/20201024/shvartsenegger-1581297648.html
Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце
Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о "фантастическом" самочувствии после операции по замене... РИА Новости, 24.10.2020
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культура
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Голливудский актер и бывший губернатор американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a> <a href="http://ria.ru/person_Arnold_SHvarcenegger/" target="_blank" data-auto="true">Арнольд Шварценеггер</a> рассказал о "фантастическом" самочувствии после операции по замене сердечного клапана, которую провели в клинике американского Кливленда.К публикации он прикрепил фото из палаты и еще несколько снимков с памятниками, сделанных во время прогулок по городу.
Здорово, бро Арни! Да ты такими темпами скоро действительно станешь кибернетической машиной! Поправляйся, старик! ✌️
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Обычное дело для качков, гоняя кровь для такой массы сердце работает на износ. Уже третий раз с клапаном там что то.
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сша
РИА Новости
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арнольд шварценеггер, сша

Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце

07:12 24.10.2020 (обновлено: 11:12 24.10.2020)
 
© @Schwarzenegger/TwitterАрнольд Шварценеггер после операции
Арнольд Шварценеггер после операции - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© @Schwarzenegger/Twitter
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о "фантастическом" самочувствии после операции по замене сердечного клапана, которую провели в клинике американского Кливленда.

"Благодаря команде клиники Кливленда у меня есть новый аортальный клапан в придачу к моему новому легочному клапану с прошлой операции. Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь вашими потрясающими статуями", — написал Шварценеггер в Twitter.

К публикации он прикрепил фото из палаты и еще несколько снимков с памятниками, сделанных во время прогулок по городу.
 
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КультураАрнольд ШварценеггерСША
 
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