https://ria.ru/20201024/shvartsenegger-1581297648.html
Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце
Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о "фантастическом" самочувствии после операции по замене... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T07:12
2020-10-24T07:12
2020-10-24T11:12
культура
арнольд шварценеггер
сша
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Голливудский актер и бывший губернатор американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a> <a href="http://ria.ru/person_Arnold_SHvarcenegger/" target="_blank" data-auto="true">Арнольд Шварценеггер</a> рассказал о "фантастическом" самочувствии после операции по замене сердечного клапана, которую провели в клинике американского Кливленда.К публикации он прикрепил фото из палаты и еще несколько снимков с памятниками, сделанных во время прогулок по городу.
Dony Trump
Здорово, бро Арни! Да ты такими темпами скоро действительно станешь кибернетической машиной! Поправляйся, старик! ✌️
20
Geperionus Odin
Обычное дело для качков, гоняя кровь для такой массы сердце работает на износ. Уже третий раз с клапаном там что то.
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7
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арнольд шварценеггер, сша