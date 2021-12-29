https://ria.ru/20211229/shvartsenegger-1765934698.html

Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов

Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов - РИА Новости, 29.12.2021

Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер после десяти лет судебных разбирательств, сообщает портал TMZ со... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:27

2021-12-29T08:27

2021-12-29T08:29

в мире

сша

арнольд шварценеггер

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155944/59/1559445942_0:306:3072:2034_1920x0_80_0_0_28f7711119379f2d7b21d3a56cc3a76d.jpg

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер после десяти лет судебных разбирательств, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.Пара объявила о расставании в 2011 году после того, как в СМИ появилась новость о том, что у Шварценеггера родился сын от домработницы. Лишь спустя больше десяти лет супруги смогли добиться официального развода.Портал объяснил такой долгий судебный процесс "отсутствием мотивации" и сложностью в урегулировании споров о разделе имущества. По данным источников, судебные тяжбы коснулись примерно 400 миллионов долларов, имущество в результате было поделено практически пополам.Пара поженились в 1986 году, у них четверо детей.

https://ria.ru/20201024/shvartsenegger-1581297648.html

https://ria.ru/20211127/kino-1760601708.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, арнольд шварценеггер