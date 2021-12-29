https://ria.ru/20211229/shvartsenegger-1765934698.html
Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов
Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов - РИА Новости, 29.12.2021
Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов
Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер после десяти лет судебных разбирательств, сообщает портал TMZ со... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:27
2021-12-29T08:27
2021-12-29T08:29
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер после десяти лет судебных разбирательств, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.Пара объявила о расставании в 2011 году после того, как в СМИ появилась новость о том, что у Шварценеггера родился сын от домработницы. Лишь спустя больше десяти лет супруги смогли добиться официального развода.Портал объяснил такой долгий судебный процесс "отсутствием мотивации" и сложностью в урегулировании споров о разделе имущества. По данным источников, судебные тяжбы коснулись примерно 400 миллионов долларов, имущество в результате было поделено практически пополам.Пара поженились в 1986 году, у них четверо детей.
https://ria.ru/20201024/shvartsenegger-1581297648.html
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в мире, сша, арнольд шварценеггер
08:27 29.12.2021 (обновлено: 08:29 29.12.2021)
Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов
Актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов