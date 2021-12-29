00:21 29.12.2021 (обновлено: 00:28 29.12.2021)
Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
Президент Карис: в стране могут быть русские школы, но образование должно быть эстонское
ХЕЛЬСИНКИ, 29 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что в стране могут остаться русские школы, но нужно двигаться в направлении перехода на эстоноязычное образование.
Министерство образования и науки Эстонии в начале декабря представило план перевода к 2035 году всех финансируемых государством общеобразовательных школ Эстонии на эстонский язык.
"Это гипотетический вопрос – сколько школ останется. Ответить на него сложно. Я полагаю, могли бы остаться какие-то школы, где молодежь учила бы русский язык и училась бы на русском. Ведь у нас можно учиться на английском и французском. Русский язык в этом смысле не исключение", - сказал во вторник Карис в предновогоднем интервью телеканалу ETV+.
В то же время президент уверен, что нужно двигаться в направлении перехода на эстоноязычное образование. "Однако сначала требуется ответить на вопросы: с чего начинать, откуда брать учителей. Объявить сегодня, что завтра всё будет на эстонском, невозможно. А моя личная позиция – по своему опыту в плане языка – в том, что начинать нужно уже с детских садов. Там дети постигают язык, а не учат его. Если начать с детсадов, дальше всё будет куда проще", - подчеркнул он.
Карис отметил, что самое важное – не забыть об учениках и о качестве образования. Если оно пострадает, это будет проблема, также нужно найти мотивацию для изучения русскими эстонского языка.
"Я думаю, самое главное – найти мотивацию: почему молодой человек из Ида-Вирумаа (уезд на северо-востоке Эстонии, где проживает преимущественно русскоязычное население - ред.), где вокруг все говорят по-русски, должен идти учиться на эстонском? Скажем, такой стимул: мы хотим, чтобы в Ида-Вирумаа решения принимали прежде всего жители Ида-Вирумаа. Это значит, что молодые люди должны выучить эстонский, тогда они смогут участвовать в обсуждении жизни в Ида-Вирумаа. Чтобы судьбу региона не решали приехавшие туда варяги", - считает президент Эстонии.