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Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы - РИА Новости, 29.12.2021
Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
Президент Эстонии Алар Карис считает, что в стране могут остаться русские школы, но нужно двигаться в направлении перехода на эстоноязычное образование. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T00:21
2021-12-29T00:28
в мире
хельсинки
эстония
ида-вирумаа
алар карис
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что в стране могут остаться русские школы, но нужно двигаться в направлении перехода на эстоноязычное образование.Министерство образования и науки Эстонии в начале декабря представило план перевода к 2035 году всех финансируемых государством общеобразовательных школ Эстонии на эстонский язык.В то же время президент уверен, что нужно двигаться в направлении перехода на эстоноязычное образование. "Однако сначала требуется ответить на вопросы: с чего начинать, откуда брать учителей. Объявить сегодня, что завтра всё будет на эстонском, невозможно. А моя личная позиция – по своему опыту в плане языка – в том, что начинать нужно уже с детских садов. Там дети постигают язык, а не учат его. Если начать с детсадов, дальше всё будет куда проще", - подчеркнул он.Карис отметил, что самое важное – не забыть об учениках и о качестве образования. Если оно пострадает, это будет проблема, также нужно найти мотивацию для изучения русскими эстонского языка."Я думаю, самое главное – найти мотивацию: почему молодой человек из Ида-Вирумаа (уезд на северо-востоке Эстонии, где проживает преимущественно русскоязычное население - ред.), где вокруг все говорят по-русски, должен идти учиться на эстонском? Скажем, такой стимул: мы хотим, чтобы в Ида-Вирумаа решения принимали прежде всего жители Ида-Вирумаа. Это значит, что молодые люди должны выучить эстонский, тогда они смогут участвовать в обсуждении жизни в Ида-Вирумаа. Чтобы судьбу региона не решали приехавшие туда варяги", - считает президент Эстонии.
https://ria.ru/20211229/vstrecha-1765922127.html
https://na.ria.ru/20211220/inostrannye_vuzy-1764579484.html
хельсинки
эстония
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в мире, хельсинки, эстония, ида-вирумаа, алар карис
00:21 29.12.2021 (обновлено: 00:28 29.12.2021)
 
Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы

Президент Карис: в стране могут быть русские школы, но образование должно быть эстонское

© РИА Новости / Артем ЖитеневРождественский базар на Ратушной площади Таллина
Рождественский базар на Ратушной площади Таллина - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что в стране могут остаться русские школы, но нужно двигаться в направлении перехода на эстоноязычное образование.
Министерство образования и науки Эстонии в начале декабря представило план перевода к 2035 году всех финансируемых государством общеобразовательных школ Эстонии на эстонский язык.

"Это гипотетический вопрос – сколько школ останется. Ответить на него сложно. Я полагаю, могли бы остаться какие-то школы, где молодежь учила бы русский язык и училась бы на русском. Ведь у нас можно учиться на английском и французском. Русский язык в этом смысле не исключение", - сказал во вторник Карис в предновогоднем интервью телеканалу ETV+.

В то же время президент уверен, что нужно двигаться в направлении перехода на эстоноязычное образование. "Однако сначала требуется ответить на вопросы: с чего начинать, откуда брать учителей. Объявить сегодня, что завтра всё будет на эстонском, невозможно. А моя личная позиция – по своему опыту в плане языка – в том, что начинать нужно уже с детских садов. Там дети постигают язык, а не учат его. Если начать с детсадов, дальше всё будет куда проще", - подчеркнул он.
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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Карис отметил, что самое важное – не забыть об учениках и о качестве образования. Если оно пострадает, это будет проблема, также нужно найти мотивацию для изучения русскими эстонского языка.
"Я думаю, самое главное – найти мотивацию: почему молодой человек из Ида-Вирумаа (уезд на северо-востоке Эстонии, где проживает преимущественно русскоязычное население - ред.), где вокруг все говорят по-русски, должен идти учиться на эстонском? Скажем, такой стимул: мы хотим, чтобы в Ида-Вирумаа решения принимали прежде всего жители Ида-Вирумаа. Это значит, что молодые люди должны выучить эстонский, тогда они смогут участвовать в обсуждении жизни в Ида-Вирумаа. Чтобы судьбу региона не решали приехавшие туда варяги", - считает президент Эстонии.
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В миреХельсинкиЭстонияИда-ВирумааАлар Карис
 
 
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