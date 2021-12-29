https://ria.ru/20211229/shkolnitsa-1765967366.html

В Севастополе нашли пропавшую школьницу

В Севастополе нашли пропавшую школьницу - РИА Новости, 29.12.2021

В Севастополе нашли пропавшую школьницу

Восьмилетнюю школьницу, пропавшую в Севастополе, нашли, сообщила официальный представитель СУСК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:58

2021-12-29T11:58

2021-12-29T11:58

происшествия

севастополь

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Восьмилетнюю школьницу, пропавшую в Севастополе, нашли, сообщила официальный представитель СУСК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.Накануне девочка ушла в школу и домой не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка."Найдена, жива", - сказала журналистам Постнова.По ее словам, более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.

https://ria.ru/20211229/rebenok-1765952559.html

севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), россия