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В Севастополе нашли пропавшую школьницу
В Севастополе нашли пропавшую школьницу - РИА Новости, 29.12.2021
В Севастополе нашли пропавшую школьницу
Восьмилетнюю школьницу, пропавшую в Севастополе, нашли, сообщила официальный представитель СУСК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:58
2021-12-29T11:58
2021-12-29T11:58
происшествия
севастополь
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Восьмилетнюю школьницу, пропавшую в Севастополе, нашли, сообщила официальный представитель СУСК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.Накануне девочка ушла в школу и домой не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка."Найдена, жива", - сказала журналистам Постнова.По ее словам, более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.
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происшествия, севастополь, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Севастополе нашли пропавшую школьницу
В Севастополе нашли пропавшую восьмилетнюю школьницу