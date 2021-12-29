https://ria.ru/20211229/shkola-1766012659.html
В Саратове загорелась школа, где учился Олег Табаков
В Саратове загорелась школа, где учился Олег Табаков - РИА Новости, 29.12.2021
В Саратове загорелась школа, где учился Олег Табаков
Пожар произошел в среду в саратовской школе №18, людей в здании не было, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:01
2021-12-29T15:01
2021-12-29T17:21
происшествия
школа
саратов
олег табаков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
михаил исаев
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Пожар произошел в среду в саратовской школе №18, людей в здании не было, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре в школе №18 по улице Рахова, 124, поступило в 15.08 (14.08 мск)."По предварительной информации, замкнуло проводку в одном из кабинетов. В школе детей не было. Дальнейшие подробности уточняются", говорится в сообщении пресс-службы мэрии в Telegram-канале.Глава Саратова Михаил Исаев поручил выехать на место начальнику управления защиты населения и территорий города от ЧС Андрею Пономареву и главе районной администрации Алексею Постнову, развернуть оперативный штаб и оказать необходимое содействие.Как уточнили журналистам в пресс-службе главка МЧС, возгорание произошло в кабинете на втором этаже, предварительно площадь пожара составила 40 квадратных метров."В 15.46 (14.46 мск) - локализация пожара на площади 60 квадратных метров", - сказали в пресс-службе МЧС."В 16.02 (15.02 мск) - ликвидация открытого горения", - добавили в пресс-службе.Пресс-служба мэрии в Telegram-канале уточнила, что пострадавших при пожаре нет.Как пояснил мэр Саратова Михаил Исаев, в здании школы сработала пожарная сигнализация системы оповещения, после чего на место прибыли пожарные, которые потушили огонь.В этой школе с 1950 по 1953 годы учился народный артист СССР Олег Табаков (1935 - 2018), который был уроженцем Саратова.В школах Саратова с 24 декабря начались зимние каникулы.
https://ria.ru/20211229/ufa-1765970989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, школа, саратов, олег табаков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, михаил исаев
15:01 29.12.2021 (обновлено: 17:21 29.12.2021)
В Саратове загорелась школа, где учился Олег Табаков
Школа №18, где учился Олег Табаков, загорелась в центре Саратова
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости.
Пожар произошел в среду в саратовской школе №18, людей в здании не было, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС
.
Сообщение о пожаре в школе №18 по улице Рахова, 124, поступило в 15.08 (14.08 мск).
"По предварительной информации, замкнуло проводку в одном из кабинетов. В школе детей не было. Дальнейшие подробности уточняются", говорится в сообщении пресс-службы мэрии в Telegram
-канале.
Глава Саратова Михаил Исаев
поручил выехать на место начальнику управления защиты населения и территорий города от ЧС Андрею Пономареву и главе районной администрации Алексею Постнову, развернуть оперативный штаб и оказать необходимое содействие.
Как уточнили журналистам в пресс-службе главка МЧС, возгорание произошло в кабинете на втором этаже, предварительно площадь пожара составила 40 квадратных метров.
"В 15.46 (14.46 мск) - локализация пожара на площади 60 квадратных метров", - сказали в пресс-службе МЧС.
"В 16.02 (15.02 мск) - ликвидация открытого горения", - добавили в пресс-службе.
Пресс-служба мэрии в Telegram-канале уточнила, что пострадавших при пожаре нет.
Как пояснил мэр Саратова Михаил Исаев, в здании школы сработала пожарная сигнализация системы оповещения, после чего на место прибыли пожарные, которые потушили огонь.
"Сейчас осматриваются полы и перекрытия, потому что имеются деревянные лаги, чтобы не было повторного возгорания. Еще несколько часов работать пожарным расчетам. Первому заместителю главы администрации Дмитрию Алексееву и руководителю районной администрации Алексею Постнову поручено принять меры по сохранению тепла в здании", - цитирует слова Исаева пресс-служба мэрии.
В этой школе с 1950 по 1953 годы учился народный артист СССР Олег Табаков
(1935 - 2018), который был уроженцем Саратова
.
В школах Саратова с 24 декабря начались зимние каникулы.