https://ria.ru/20211229/sezon-1766058761.html
Путин заявил, что прохождение зимнего сезона должно пройти без сбоев
Путин заявил, что прохождение зимнего сезона должно пройти без сбоев - РИА Новости, 29.12.2021
Путин заявил, что прохождение зимнего сезона должно пройти без сбоев
Президент России Владимир Путин заявил, что отопительный сезон должен пройти практически без сбоев. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:18
2021-12-29T18:18
2021-12-29T19:14
общество
владимир путин
россия
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отопительный сезон должен пройти практически без сбоев."Прохождение осенне-зимнего максимума в России должно быть надежно гарантированно, без всяких сбоев. Понятно, что при таких низких температурах, как наблюдаем сегодня, какие-то сбои неизбежны. Важно только, чтобы реакция на эти сбои была мгновенной и чтобы все ремонтные работы проводились в сжатые сроки и качественно, чтобы люди не чувствовали сбоев", - сказал он на совещании по прохождению осенне-зимнего отопительного сезона в России.
https://ria.ru/20211229/elektrichestvo-1766050507.html
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общество, владимир путин, россия, жкх
18:18 29.12.2021 (обновлено: 19:14 29.12.2021)
Путин заявил, что прохождение зимнего сезона должно пройти без сбоев
Президент Путин заявил, что прохождение осенне-зимнего сезона должно пройти без сбоев