https://ria.ru/20211229/serbiya-1766087538.html

Вучич заявил о планах Сербии закупить у России авиатехнику и системы ПВО

Вучич заявил о планах Сербии закупить у России авиатехнику и системы ПВО - РИА Новости, 29.12.2021

Вучич заявил о планах Сербии закупить у России авиатехнику и системы ПВО

Белград закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения, а также рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО, заявил президент... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T22:19

2021-12-29T22:19

2021-12-29T22:28

югославия

сербия

нато

миг-29

миг-21

панцирь-с1

александр вучич

небойша стефанович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765789825_0:80:2500:1486_1920x0_80_0_0_8997ade11156df76dadc07a6d3aaf67c.jpg

БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Белград закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения, а также рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО, заявил президент Сербии Александр Вучич.Вучич заявил в декабре, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планируют купить около 30 вертолетов: 11 Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 "бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС".В среду он выступил с обращением, в котором рассказал об итогах 2021 года и планах на 2022-й."То, что Сербия закупает у РФ - большей частью оборонительные орудия и оружие. Когда вы покупаете что-либо, чем бы защищали свое воздушное пространство, тем самым не угрожаете. Особенно когда говорим о ПВО: ничье другое воздушное пространство - только защищаете свое. Чтобы не повторилось, что наши герои погибают в МиГ-21, как это бывало ранее (во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году - ред.), когда их, как в гробах, направляли на мощнейшие самолеты мира. Поэтому сейчас у Сербии самолеты поколения 4+, истребители, бомбардировщики, размышляем о закупках дополнительной и истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации. Когда говорю "размышляем", мы близки к завершению и принятию окончательных решений и о дополнительных системах ПВО", - указал сербский лидер.Министр обороны страны Небойша Стефанович рассказал в эфире национального телевидения во вторник, что армия Сербии закупит в ближайшие годы и получит из купленного за рубежом четыре Ми-35 и три Ми-17, две новые батареи "Панцирь-С" из РФ, два транспортных самолета CASA C-295 Airbus Military, 10 вертолетов H145 Airbus, 18 ПЗРК Mistral.Что касается анонсированной покупки 11 бывших в употреблении вертолетов Ми-35 на Кипре, глава МО подтвердил, что ведутся переговоры о цене, модернизации и ремонте, по его словам, "последнее слово в этом вопросе будет за ВВС". Глава МО Сербии также сообщил, что рассматривается модернизация истребительной авиации и командование ВВС рассматривает возможность приобретения французских самолетов Rafale, но и российской техники.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В декабре в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20211228/pantsir-1765792797.html

https://ria.ru/20211225/kornet-1765431972.html

https://ria.ru/20211204/serbiya-1762184907.html

югославия

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

югославия, сербия, нато, миг-29, миг-21, панцирь-с1, александр вучич, небойша стефанович, россия