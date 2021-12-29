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https://ria.ru/20211229/serbiya-1766087538.html
Вучич заявил о планах Сербии закупить у России авиатехнику и системы ПВО
Вучич заявил о планах Сербии закупить у России авиатехнику и системы ПВО - РИА Новости, 29.12.2021
Вучич заявил о планах Сербии закупить у России авиатехнику и системы ПВО
Белград закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения, а также рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО, заявил президент... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T22:19
2021-12-29T22:28
югославия
сербия
нато
миг-29
миг-21
панцирь-с1
александр вучич
небойша стефанович
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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Белград закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения, а также рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО, заявил президент Сербии Александр Вучич.Вучич заявил в декабре, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планируют купить около 30 вертолетов: 11 Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 "бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС".В среду он выступил с обращением, в котором рассказал об итогах 2021 года и планах на 2022-й."То, что Сербия закупает у РФ - большей частью оборонительные орудия и оружие. Когда вы покупаете что-либо, чем бы защищали свое воздушное пространство, тем самым не угрожаете. Особенно когда говорим о ПВО: ничье другое воздушное пространство - только защищаете свое. Чтобы не повторилось, что наши герои погибают в МиГ-21, как это бывало ранее (во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году - ред.), когда их, как в гробах, направляли на мощнейшие самолеты мира. Поэтому сейчас у Сербии самолеты поколения 4+, истребители, бомбардировщики, размышляем о закупках дополнительной и истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации. Когда говорю "размышляем", мы близки к завершению и принятию окончательных решений и о дополнительных системах ПВО", - указал сербский лидер.Министр обороны страны Небойша Стефанович рассказал в эфире национального телевидения во вторник, что армия Сербии закупит в ближайшие годы и получит из купленного за рубежом четыре Ми-35 и три Ми-17, две новые батареи "Панцирь-С" из РФ, два транспортных самолета CASA C-295 Airbus Military, 10 вертолетов H145 Airbus, 18 ПЗРК Mistral.Что касается анонсированной покупки 11 бывших в употреблении вертолетов Ми-35 на Кипре, глава МО подтвердил, что ведутся переговоры о цене, модернизации и ремонте, по его словам, "последнее слово в этом вопросе будет за ВВС". Глава МО Сербии также сообщил, что рассматривается модернизация истребительной авиации и командование ВВС рассматривает возможность приобретения французских самолетов Rafale, но и российской техники.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В декабре в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20211228/pantsir-1765792797.html
https://ria.ru/20211225/kornet-1765431972.html
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югославия, сербия, нато, миг-29, миг-21, панцирь-с1, александр вучич, небойша стефанович, россия
22:19 29.12.2021 (обновлено: 22:28 29.12.2021)
 
Вучич заявил о планах Сербии закупить у России авиатехнику и системы ПВО

Президент Сербии Вучич заявил, что страна думает о покупке у России самолетов и систем ПВО

© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкБоевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Белград закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения, а также рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич заявил в декабре, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планируют купить около 30 вертолетов: 11 Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 "бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС".
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В среду он выступил с обращением, в котором рассказал об итогах 2021 года и планах на 2022-й.
"То, что Сербия закупает у РФ - большей частью оборонительные орудия и оружие. Когда вы покупаете что-либо, чем бы защищали свое воздушное пространство, тем самым не угрожаете. Особенно когда говорим о ПВО: ничье другое воздушное пространство - только защищаете свое. Чтобы не повторилось, что наши герои погибают в МиГ-21, как это бывало ранее (во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году - ред.), когда их, как в гробах, направляли на мощнейшие самолеты мира. Поэтому сейчас у Сербии самолеты поколения 4+, истребители, бомбардировщики, размышляем о закупках дополнительной и истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации. Когда говорю "размышляем", мы близки к завершению и принятию окончательных решений и о дополнительных системах ПВО", - указал сербский лидер.
Министр обороны страны Небойша Стефанович рассказал в эфире национального телевидения во вторник, что армия Сербии закупит в ближайшие годы и получит из купленного за рубежом четыре Ми-35 и три Ми-17, две новые батареи "Панцирь-С" из РФ, два транспортных самолета CASA C-295 Airbus Military, 10 вертолетов H145 Airbus, 18 ПЗРК Mistral.
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Что касается анонсированной покупки 11 бывших в употреблении вертолетов Ми-35 на Кипре, глава МО подтвердил, что ведутся переговоры о цене, модернизации и ремонте, по его словам, "последнее слово в этом вопросе будет за ВВС". Глава МО Сербии также сообщил, что рассматривается модернизация истребительной авиации и командование ВВС рассматривает возможность приобретения французских самолетов Rafale, но и российской техники.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В декабре в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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