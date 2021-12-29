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Dior приостановил сотрудничество с рэпером Трэвисом Скоттом

Dior приостановил сотрудничество с рэпером Трэвисом Скоттом - РИА Новости, 29.12.2021

Dior приостановил сотрудничество с рэпером Трэвисом Скоттом

Модный дом Dior отложил выпуск капсульной коллекции одежды, созданной в сотрудничестве с рэпером Трэвисом Скоттом, на неопределенный срок, сообщает WWD. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:34

2021-12-29T12:34

2021-12-29T12:34

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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Модный дом Dior отложил выпуск капсульной коллекции одежды, созданной в сотрудничестве с рэпером Трэвисом Скоттом, на неопределенный срок, сообщает WWD.Причиной паузы в сотрудничестве стала трагедия, произошедшая в ноябре на двухдневном музыкальном фестивале Astroworld, на котором выступал рэпер. На открытие приехали около 50 тысяч человек. Во время шоу Скотта толпа стала продвигаться ближе к сцене. Из-за давки восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных были дети десяти лет.Это не первый отказ в сотрудничестве с хип-хоп исполнителем. В ноябре компания Nike тоже решила отложить выпуск кроссовок Air Max 1 x Cactus Jack.В декабре члены комитета палаты представителей США по надзору и реформе подключились к расследованию давки на ноябрьском концерте, направив организаторам письмо с требованием предоставить информацию о трагедии.Astroworld Festival — ежегодный музыкальный фестиваль, который проходит в Хьюстоне (штат Техас). Его организатор — Трэвис Скотт. Первые концерты прошли в 2018 году. В этом фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день был отменен.

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christian dior, сша, новости культуры, стиль жизни, техас, хьюстон