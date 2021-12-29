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Dior приостановил сотрудничество с рэпером Трэвисом Скоттом
Dior приостановил сотрудничество с рэпером Трэвисом Скоттом - РИА Новости, 29.12.2021
Dior приостановил сотрудничество с рэпером Трэвисом Скоттом
Модный дом Dior отложил выпуск капсульной коллекции одежды, созданной в сотрудничестве с рэпером Трэвисом Скоттом, на неопределенный срок, сообщает WWD. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:34
2021-12-29T12:34
2021-12-29T12:34
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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Модный дом Dior отложил выпуск капсульной коллекции одежды, созданной в сотрудничестве с рэпером Трэвисом Скоттом, на неопределенный срок, сообщает WWD.Причиной паузы в сотрудничестве стала трагедия, произошедшая в ноябре на двухдневном музыкальном фестивале Astroworld, на котором выступал рэпер. На открытие приехали около 50 тысяч человек. Во время шоу Скотта толпа стала продвигаться ближе к сцене. Из-за давки восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных были дети десяти лет.Это не первый отказ в сотрудничестве с хип-хоп исполнителем. В ноябре компания Nike тоже решила отложить выпуск кроссовок Air Max 1 x Cactus Jack.В декабре члены комитета палаты представителей США по надзору и реформе подключились к расследованию давки на ноябрьском концерте, направив организаторам письмо с требованием предоставить информацию о трагедии.Astroworld Festival — ежегодный музыкальный фестиваль, который проходит в Хьюстоне (штат Техас). Его организатор — Трэвис Скотт. Первые концерты прошли в 2018 году. В этом фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день был отменен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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christian dior, сша, новости культуры, стиль жизни, техас, хьюстон
Dior приостановил сотрудничество с рэпером Трэвисом Скоттом
Dior отложил выпуск совместной коллекции одежды с Трэвисом Скоттом на неопределенный срок
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости.
Модный дом Dior отложил выпуск капсульной коллекции одежды, созданной в сотрудничестве с рэпером Трэвисом Скоттом, на неопределенный срок, сообщает
WWD.
Причиной паузы в сотрудничестве стала трагедия, произошедшая в ноябре на двухдневном музыкальном фестивале Astroworld, на котором выступал рэпер. На открытие приехали около 50 тысяч человек. Во время шоу Скотта толпа стала продвигаться ближе к сцене. Из-за давки восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных были дети десяти лет.
"Из уважения ко всем, кого коснулись трагические события на (фестивале) Astroworld Dior решил безвременно отложить выпуск коллекции из коллаборации Cactus Jack, которая должна была войти в летнюю коллекцию 2022 года", — говорится в релизе компании.
Это не первый отказ в сотрудничестве с хип-хоп исполнителем. В ноябре компания Nike тоже решила отложить выпуск кроссовок Air Max 1 x Cactus Jack.
В декабре члены комитета палаты представителей США по надзору и реформе подключились к расследованию давки на ноябрьском концерте, направив организаторам письмо с требованием предоставить информацию о трагедии.
Astroworld Festival — ежегодный музыкальный фестиваль, который проходит в Хьюстоне (штат Техас). Его организатор — Трэвис Скотт. Первые концерты прошли в 2018 году. В этом фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день был отменен.