https://ria.ru/20211229/sapega-1766024109.html

Уголовное дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд

Уголовное дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд - РИА Новости, 29.12.2021

Уголовное дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что дело в отношении россиянки Софьи Сапеги, которую в республике обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:03

2021-12-29T16:03

2021-12-29T16:35

белоруссия

в мире

россия

задержание основателя telegram-канала nexta

софия сапега

протесты в белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681524_0:93:2936:1745_1920x0_80_0_0_f34aa97a6bdc65408fbd575cae602df5.jpg

МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что дело в отношении россиянки Софьи Сапеги, которую в республике обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса, направлено в суд.Следственный комитет Белоруссии ранее сообщил, что передал дело россиянки прокурору для направления в суд. Среди статей, по которым она обвиняется - возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков. Ей максимально грозит до 12 лет лишения свободы."Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации Софьи Сапеги", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.Отмечается, что россиянке инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, ей в вину ставится организация насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организация угрозы в отношении судьи и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.В сообщении говорится, что обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов. "Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан. На ресурсах названного мессенджера были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты", - говорится в сообщении.Отмечается, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества. В отношении некоторых из них совершены иные преступления, заявили в Генпрокуратуре."За свою "работу" обвиняемая получала вознаграждение. В качестве средств совершения преступлений Сапега использовала мобильный телефон iPhone 12 Pro Max, ноутбук Apple Macbook Air, иную компьютерную технику", - подчеркивается в сообщении.Сапега в ходе расследования выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. Ее помощь сыграла большую роль в изобличении ее соучастников. Отмечается, что девушка также приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем."Изучение уголовного дела в генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация действий обвиняемой… является верной, что подтверждено собранными доказательствами. Избранную ранее в отношении Софьи Сапеги меру пресечения в виде домашнего ареста Генпрокуратура оставила без изменения", - говорится в сообщении.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.

https://ria.ru/20211227/dudnikov-1765671519.html

https://ria.ru/20211221/sapega-1764681352.html

https://ria.ru/20211222/kgb-1765002294.html

https://ria.ru/20211214/tikhanovskiy-1763660781.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, россия, задержание основателя telegram-канала nexta, софия сапега