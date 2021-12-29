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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211229/sapega-1766024109.html
Уголовное дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд
Уголовное дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд - РИА Новости, 29.12.2021
Уголовное дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд
Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что дело в отношении россиянки Софьи Сапеги, которую в республике обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:03
2021-12-29T16:35
белоруссия
в мире
россия
задержание основателя telegram-канала nexta
софия сапега
протесты в белоруссии
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что дело в отношении россиянки Софьи Сапеги, которую в республике обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса, направлено в суд.Следственный комитет Белоруссии ранее сообщил, что передал дело россиянки прокурору для направления в суд. Среди статей, по которым она обвиняется - возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков. Ей максимально грозит до 12 лет лишения свободы."Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации Софьи Сапеги", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.Отмечается, что россиянке инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, ей в вину ставится организация насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организация угрозы в отношении судьи и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.В сообщении говорится, что обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов. "Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан. На ресурсах названного мессенджера были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты", - говорится в сообщении.Отмечается, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества. В отношении некоторых из них совершены иные преступления, заявили в Генпрокуратуре."За свою "работу" обвиняемая получала вознаграждение. В качестве средств совершения преступлений Сапега использовала мобильный телефон iPhone 12 Pro Max, ноутбук Apple Macbook Air, иную компьютерную технику", - подчеркивается в сообщении.Сапега в ходе расследования выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. Ее помощь сыграла большую роль в изобличении ее соучастников. Отмечается, что девушка также приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем."Изучение уголовного дела в генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация действий обвиняемой… является верной, что подтверждено собранными доказательствами. Избранную ранее в отношении Софьи Сапеги меру пресечения в виде домашнего ареста Генпрокуратура оставила без изменения", - говорится в сообщении.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.
https://ria.ru/20211227/dudnikov-1765671519.html
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белоруссия, в мире, россия, задержание основателя telegram-канала nexta, софия сапега
16:03 29.12.2021 (обновлено: 16:35 29.12.2021)
 
Уголовное дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд

Генпрокуратура Белоруссии отправила уголовное дело против россиянки Сапеги в суд

© REUTERS / Stringer/File PhotoСофья Сапега
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Stringer/File Photo
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что дело в отношении россиянки Софьи Сапеги, которую в республике обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса, направлено в суд.
Следственный комитет Белоруссии ранее сообщил, что передал дело россиянки прокурору для направления в суд. Среди статей, по которым она обвиняется - возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков. Ей максимально грозит до 12 лет лишения свободы.
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"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации Софьи Сапеги", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Отмечается, что россиянке инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, ей в вину ставится организация насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организация угрозы в отношении судьи и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.
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В сообщении говорится, что обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов. "Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан. На ресурсах названного мессенджера были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества. В отношении некоторых из них совершены иные преступления, заявили в Генпрокуратуре.
"За свою "работу" обвиняемая получала вознаграждение. В качестве средств совершения преступлений Сапега использовала мобильный телефон iPhone 12 Pro Max, ноутбук Apple Macbook Air, иную компьютерную технику", - подчеркивается в сообщении.
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Сапега в ходе расследования выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. Ее помощь сыграла большую роль в изобличении ее соучастников. Отмечается, что девушка также приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем.
"Изучение уголовного дела в генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация действий обвиняемой… является верной, что подтверждено собранными доказательствами. Избранную ранее в отношении Софьи Сапеги меру пресечения в виде домашнего ареста Генпрокуратура оставила без изменения", - говорится в сообщении.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.
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