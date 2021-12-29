16:11 29.12.2021 (обновлено: 17:24 29.12.2021)
В Германии испугались "бумеранга" антироссийских санкций ЕС
Handelsblatt: энергетические санкции против России вернутся Европе бумерангом
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
В публикации отмечается, что на протяжении многих месяцев Россию обвиняют в попытке использовать дефицит энергоносителей в Европе в качестве оружия. В Брюсселе же грозят обратить его против Москвы. Однако Германия опасается бумеранга санкций: цены на газ бьют рекорды, хранилища заполнены на 60 процентов, а впереди зима.
"Может ли ЕС вообще позволить себе экономическую войну против России?" — задаются вопросом авторы статьи.
Для Германии Москва — один из важнейших поставщиков энергоресурсов, а некоторые сферы немецкой промышленности сильно зависят от дешевого российского топлива. Авторы подчеркнули, что заменить его поставками из стран, с которыми у Европы нет политических разногласий, будет непросто.
"Эту реальность Германия — промышленно развитая, но не богатая ресурсами страна — должна принять", — призвали обозреватели издания.
В статье назвали угрозы ввести энергетические санкции против России сомнительными. Речь, в частности, идет о срыве запуска "Северного потока — 2".
Также авторы обратили внимание на то, что сильнее всего против газопровода выступают США. Эту позицию продвигает новый глава немецкого МИД Анналена Бербок из партии "Зеленых". При этом канцлер Олаф Шольц выступил в поддержку газопровода и назвал его частной экономической инициативой.
Запуск "Северного потока — 2" поддерживают поставщики газа в Германии. При этом не исключено, что зимой в стране могут случиться перебои в энергоснабжении: хранилища заполнены на 60 процентов, а Штаты вряд ли помогут со своим сжиженным газом, так как в Азии цены на него выше.
"Северный поток — 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, трубопровод проведен от побережья России через Балтийское море до Германии.
Газопровод достроили в сентябре, но его запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и ЕС.