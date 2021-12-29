https://ria.ru/20211229/sanktsii-1765925334.html

На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"

На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова" - РИА Новости, 29.12.2021

На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает санкции против телеканалов "Первый незалежный" (Первый независимый) и UkrLive актом глумления над свободой... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T02:00

2021-12-29T02:00

2021-12-29T02:00

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владимир зеленский

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тарас козак

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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает санкции против телеканалов "Первый незалежный" (Первый независимый) и UkrLive актом глумления над свободой слова на Украине и преступлением, совершенным ради "сохранения диктатуры президента Владимира Зеленского".Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" (Первый независимый) и UkrLive. Совладельцем телеканалов "Перший Незалежный" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Нестор Шуфрич."Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что очередной акт глумления над свободой слова обусловлен полной беспомощностью власти Зеленского и его пропаганды, которой требуются диктатура, узурпация власти и полное подавление инакомыслия. Это агония власти Зеленского, который не может управлять Украиной с помощью конституционных инструментов. "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о вопиющем беспределе и преступлении, совершенном ради сохранения диктатуры Зеленского. Очередная расправа над СМИ – проявление трусости и беспомощности, и за это придется нести уголовную ответственность", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.В партии считают, что решение о санкциях призвано уничтожить телеканалы, которые всегда оставались оппозиционными. Кроме того, в политсиле считают, что санкции являются "плевком в лицо" европейским политикам и журналистам, которые заявляли о недопустимости расправы над СМИ и надругательством над конституцией."Очевидно, что никаких правовых оснований для такого решения не существует и не может существовать. Телеканалы "Первый независимый" и UkrLive являются украинскими юридическими лицами, поэтому действие закона Украины "О санкциях" на них не распространяется. Законы и Конституция Украины (статья 62) прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов. Это решение содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины ("воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")", - заявили в партии.Кроме того, в партии считают, что решение о санкциях против каналов легко объяснить проблемами в стране, в частности уничтожением экономики и провалом борьбы с пандемией коронавируса.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

https://ria.ru/20211229/sanktsii-1765925107.html

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