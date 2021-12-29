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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211229/s-500-1766015268.html
Источник рассказал о новых испытаниях С-500 в Арктике
Источник рассказал о новых испытаниях С-500 в Арктике - РИА Новости, 29.12.2021
Источник рассказал о новых испытаниях С-500 в Арктике
В российской Арктике состоялись испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:16
2021-12-29T17:22
новое оружие россии
арктика
зрс с-500
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В российской Арктике состоялись испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил РИА Новости информированный источник."Пуск дальнобойной ракетной системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель успешно поражена", — рассказал собеседник агентства.Источник уточнил, что "проведение испытаний другой системы — С-550 — в ближайшей перспективе не планируется, так как еще не созданы ее опытные образцы, пока ведется разработка".С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС. Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Его радиус поражения составляет около 600 километров.Как сообщали ранее источники РИА Новости, ЗРС С-550 разрабатывается как версия С-500 и будет специализироваться на задачах противоракетной и противокосмической обороны.
https://ria.ru/20211109/sistema-1758307273.html
https://ria.ru/20211103/putin-1757590864.html
арктика
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арктика, зрс с-500, безопасность, россия
15:16 29.12.2021 (обновлено: 17:22 29.12.2021)
 
Источник рассказал о новых испытаниях С-500 в Арктике

Источник: опытные образцы ЗРС С-550 для проведения стрельб пока не созданы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая зенитная ракетная система С-500
Новейшая зенитная ракетная система С-500 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В российской Арктике состоялись испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Пуск дальнобойной ракетной системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель успешно поражена", — рассказал собеседник агентства.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 20:16Новое оружие России
Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550
Источник уточнил, что "проведение испытаний другой системы — С-550 — в ближайшей перспективе не планируется, так как еще не созданы ее опытные образцы, пока ведется разработка".
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС. Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Его радиус поражения составляет около 600 километров.
Как сообщали ранее источники РИА Новости, ЗРС С-550 разрабатывается как версия С-500 и будет специализироваться на задачах противоракетной и противокосмической обороны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:47
Путин рассказал о современном российском вооружении
 
Новое оружие РоссииАрктикаЗРС С-500БезопасностьРоссия
 
 
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