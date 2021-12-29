https://ria.ru/20211229/s-500-1766015268.html

Источник рассказал о новых испытаниях С-500 в Арктике

Источник рассказал о новых испытаниях С-500 в Арктике - РИА Новости, 29.12.2021

Источник рассказал о новых испытаниях С-500 в Арктике

В российской Арктике состоялись испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:16

2021-12-29T15:16

2021-12-29T17:22

новое оружие россии

арктика

зрс с-500

безопасность

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В российской Арктике состоялись испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил РИА Новости информированный источник."Пуск дальнобойной ракетной системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель успешно поражена", — рассказал собеседник агентства.Источник уточнил, что "проведение испытаний другой системы — С-550 — в ближайшей перспективе не планируется, так как еще не созданы ее опытные образцы, пока ведется разработка".С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС. Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Его радиус поражения составляет около 600 километров.Как сообщали ранее источники РИА Новости, ЗРС С-550 разрабатывается как версия С-500 и будет специализироваться на задачах противоракетной и противокосмической обороны.

https://ria.ru/20211109/sistema-1758307273.html

https://ria.ru/20211103/putin-1757590864.html

арктика

россия

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арктика, зрс с-500, безопасность, россия