17:30 29.12.2021 (обновлено: 18:30 29.12.2021)
Более сотни священников из Африки перешли в РПЦ
Легойда: РПЦ примет под свою юрисдикцию 102 клирика Александрийского патриархата
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви постановил принять под свою юрисдикцию 102 священника Александрийского патриархата по их прошению, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Последнее в этом году заседание Священного синода РПЦ прошло в среду в московском Даниловом монастыре. Заседание возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Священный синод Русской православной церкви констатировал невозможность дальнейшего отказа клирикам Александрийской православной церкви, которые подавали соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского патриархата. И постановил принять в юрисдикцию Русской православной церкви 102 клирика Александрийского патриархата из восьми стран Африки, согласно поданным прошениям", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.