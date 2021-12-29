https://ria.ru/20211229/rpts-1766046275.html

Более сотни священников из Африки перешли в РПЦ

Более сотни священников из Африки перешли в РПЦ - РИА Новости, 29.12.2021

Более сотни священников из Африки перешли в РПЦ

Синод Русской православной церкви постановил принять под свою юрисдикцию 102 священника Александрийского патриархата по их прошению, сообщил председатель... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:30

2021-12-29T17:30

2021-12-29T18:30

религия

данилов

африка

русская православная церковь

владимир легойда

московский патриархат

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви постановил принять под свою юрисдикцию 102 священника Александрийского патриархата по их прошению, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Последнее в этом году заседание Священного синода РПЦ прошло в среду в московском Даниловом монастыре. Заседание возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Священный синод Русской православной церкви констатировал невозможность дальнейшего отказа клирикам Александрийской православной церкви, которые подавали соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского патриархата. И постановил принять в юрисдикцию Русской православной церкви 102 клирика Александрийского патриархата из восьми стран Африки, согласно поданным прошениям", - написал Легойда в своем Telegram-канале.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20211229/ekzarkhat-1766043379.html

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данилов, африка, русская православная церковь, владимир легойда, московский патриархат