https://ria.ru/20211229/rouling-1765940708.html

Джоан Роулинг будет присутствовать в спецвыпуске о Гарри Поттере

Джоан Роулинг будет присутствовать в спецвыпуске о Гарри Поттере - РИА Новости, 29.12.2021

Джоан Роулинг будет присутствовать в спецвыпуске о Гарри Поттере

Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:45

2021-12-29T09:45

2021-12-29T11:12

культура

джоан роулинг (джоан мюррэй)

эмма уотсон

гарри поттер

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на американской стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года, сообщила газета Independent.Ранее HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", приуроченного к юбилею первого фильма. СМИ сообщали, что в нем не будет Роулинг из-за ее высказываний о трансгендерах.По информации Independent, во время спецвыпуска актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Роулинг повлияли на них лично, после чего в кадре появится сама писательница.Спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" расскажет историю создания фильма с помощью новых интервью и бесед с актерами. Зрители отправятся в путешествие от первого лица по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен". Он выйдет на HBO Max 1 января 2022 года. В специальном эпизоде примут участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие главных героев в серии фильмов о Гарии Поттере.Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году, после этого на экраны вышли еще два фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, также по одноименной книге Роулинг.

https://ria.ru/20211215/rowling-1763934950.html

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джоан роулинг (джоан мюррэй), эмма уотсон, гарри поттер, кино и сериалы, новости культуры