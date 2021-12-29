09:45 29.12.2021 (обновлено: 11:12 29.12.2021)
Джоан Роулинг будет присутствовать в спецвыпуске о Гарри Поттере
Писательница Джоан Роулинг будет присутствовать в спецвыпуске о Гарри Поттере на HBO Max
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПисательница Джоан Роулинг
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на американской стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года, сообщила газета Independent.
Ранее HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", приуроченного к юбилею первого фильма. СМИ сообщали, что в нем не будет Роулинг из-за ее высказываний о трансгендерах.
По информации Independent, во время спецвыпуска актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Роулинг повлияли на них лично, после чего в кадре появится сама писательница.
Спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" расскажет историю создания фильма с помощью новых интервью и бесед с актерами. Зрители отправятся в путешествие от первого лица по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен". Он выйдет на HBO Max 1 января 2022 года. В специальном эпизоде примут участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие главных героев в серии фильмов о Гарии Поттере.
Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году, после этого на экраны вышли еще два фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, также по одноименной книге Роулинг.
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