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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211229/rouling-1765940708.html
Джоан Роулинг будет присутствовать в спецвыпуске о Гарри Поттере
Джоан Роулинг будет присутствовать в спецвыпуске о Гарри Поттере - РИА Новости, 29.12.2021
Джоан Роулинг будет присутствовать в спецвыпуске о Гарри Поттере
Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:45
2021-12-29T11:12
культура
джоан роулинг (джоан мюррэй)
эмма уотсон
гарри поттер
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на американской стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года, сообщила газета Independent.Ранее HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", приуроченного к юбилею первого фильма. СМИ сообщали, что в нем не будет Роулинг из-за ее высказываний о трансгендерах.По информации Independent, во время спецвыпуска актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Роулинг повлияли на них лично, после чего в кадре появится сама писательница.Спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" расскажет историю создания фильма с помощью новых интервью и бесед с актерами. Зрители отправятся в путешествие от первого лица по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен". Он выйдет на HBO Max 1 января 2022 года. В специальном эпизоде примут участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие главных героев в серии фильмов о Гарии Поттере.Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году, после этого на экраны вышли еще два фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, также по одноименной книге Роулинг.
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джоан роулинг (джоан мюррэй), эмма уотсон, гарри поттер, кино и сериалы, новости культуры
09:45 29.12.2021 (обновлено: 11:12 29.12.2021)
 
Джоан Роулинг будет присутствовать в спецвыпуске о Гарри Поттере

Писательница Джоан Роулинг будет присутствовать в спецвыпуске о Гарри Поттере на HBO Max

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПисательница Джоан Роулинг
Писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на американской стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года, сообщила газета Independent.
Ранее HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", приуроченного к юбилею первого фильма. СМИ сообщали, что в нем не будет Роулинг из-за ее высказываний о трансгендерах.
По информации Independent, во время спецвыпуска актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Роулинг повлияли на них лично, после чего в кадре появится сама писательница.
Спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" расскажет историю создания фильма с помощью новых интервью и бесед с актерами. Зрители отправятся в путешествие от первого лица по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен". Он выйдет на HBO Max 1 января 2022 года. В специальном эпизоде примут участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие главных героев в серии фильмов о Гарии Поттере.
Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году, после этого на экраны вышли еще два фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, также по одноименной книге Роулинг.
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг дает автограф. 20 октября 1999 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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КультураДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Эмма УотсонГарри ПоттерКино и сериалыНовости культуры
 
 
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