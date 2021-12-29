https://ria.ru/20211229/rodnyanskiy-1765614720.html

Роднянский составил список важных фильмов российских режиссеров 2021 года

Роднянский составил список важных фильмов российских режиссеров 2021 года - РИА Новости, 29.12.2021

Роднянский составил список важных фильмов российских режиссеров 2021 года

Александр Роднянский представил свой список важнейших, на его взгляд, фильмов российских режиссеров в 2021 году. Он опубликован в микроблоге продюсера. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:27

2021-12-29T14:27

2021-12-29T14:27

культура

александр роднянский

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_0:242:3209:2048_1920x0_80_0_0_0f2c3c77b5d8c48798bf321bf270667f.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Александр Роднянский представил свой список важнейших, на его взгляд, фильмов российских режиссеров в 2021 году. Он опубликован в микроблоге продюсера.Он также отметил, что в рейтинг попали две картины, к которым он имел отношение. Кинематографист попросил у подписчиков прощение за их упоминание, но без этих лент, считает Роднянский, список не был бы полным. Это проекты — "Мама, я дома" и "Разжимая кулаки". Первый из них снял Владимир Битоков, второй Кира Коваленко, оба они учились у Сокурова."Это живое, тактильное и тревожное кино. Камера Ксении Середы следует за героиней Раппопорт, играющей одну из своих лучших ролей", — пишет кинематографист о ленте "Мама, я дома"."Разжимая кулаки" стала "первым в истории российского кино победителем престижнейшей программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля, — напоминает продюсер. — У фильма, на мой взгляд, совершенно особая и очень зрелая интонация, свой тщательно сдерживаемый темперамент и своя кавказская тактильность. И главное — это очень нежный фильм о фрустрации в отношениях отцов и детей".Картина была выдвинута на "Оскар" от России, но не попала в шорт-лист.В топе продюсера "Нууча" якутского режиссера Владимира Мункуева, которую спродюсировал Борис Хлебников. Картина снята по книге польского этнографа и революционера Вацлава Серошевского. "В конце XIX века в якутскую семью, недавно потерявшую второго ребенка, подселяют русского каторжника, который начинает вести себя как хозяин и разрушать ее изнутри. "Нуучча" — кино антиколониальное и впечатляющее", — рассказывает Роднянский.Понравился ему и фильм "На близком расстоянии" Григория Добрыгина. По мнению продюсера, эта лента подобно "Паразитам" Пон Чжун Хо и "Елене" Андрея Звягинцева говорит о классовом неравенстве.Одним из самых важных фильмов года Роднянский назвал "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Лента получила Гран-при и приз зрительских симпатий на 42-ом Московском Международном Кинофестивале. Фильм основан на воспоминаниях поэтессы Ольги Берггольц и других блокадников — в том числе Даниила Гранина."Чувство ужаса спрятано в белоснежной, практически монохромной атмосфере", — делится впечатлениями о проекте Роднянский. Продюсер также упомянул боевик "Никто" Ильи Найшуллера. "После прорывного, но несколько однообразного "Хардкора" постановщик знаменитых клипов группы "Ленинград" Илья Найшуллер снял настоящий боевик в Голливуде. Много остроумных диалогов, отличный экшн с лихо поставленными драками и перестрелками и неожиданный Боб Оденкирк", — описывает ленту Роднянский.Роднянский также включил в свой список важнейших фильмов "Медею" Александра Зельдовича. По словам продюсера, это "современная интерпретация античной трагедии Еврипида. Молодая женщина (Тинатин Далакишвили) безумно влюблена в мужчину (Евгений Цыганов). До такой степени, что готова во имя любви принести в жертву и брата, и двоих детей". Упомянул Роднянский и "Красного призрака" Андрея Богатырева."Фильм с неожиданным для нашего кино настроением и смелым сочетанием жанров — военной драмы, боевика, черной комедии и вестерна (вернее, истерна). Лихо", — считает продюсер. Президент "Кинотавра" также включил в свой рейтинг "Купе номер шесть". Он считает, что "это самый русский фильм", несмотря на то, что был снят финном Юхо Куосманеном. "Нежная и меланхоличная история любви и поиска взаимопонимания", — характеризовал ленту Роднянский.Ранее продюсер поделился личным рейтингом сериалов 2021 года. Первое место он отдал проекту "Это грех" продюсера Расселла Ти Дейвиса.

https://ria.ru/20211214/rodnyanskiy-1763498127.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр роднянский, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть