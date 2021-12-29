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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211229/rodnyanskiy-1765614720.html
Роднянский составил список важных фильмов российских режиссеров 2021 года
Роднянский составил список важных фильмов российских режиссеров 2021 года - РИА Новости, 29.12.2021
Роднянский составил список важных фильмов российских режиссеров 2021 года
Александр Роднянский представил свой список важнейших, на его взгляд, фильмов российских режиссеров в 2021 году. Он опубликован в микроблоге продюсера. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:27
2021-12-29T14:27
культура
александр роднянский
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Александр Роднянский представил свой список важнейших, на его взгляд, фильмов российских режиссеров в 2021 году. Он опубликован в микроблоге продюсера.Он также отметил, что в рейтинг попали две картины, к которым он имел отношение. Кинематографист попросил у подписчиков прощение за их упоминание, но без этих лент, считает Роднянский, список не был бы полным. Это проекты — "Мама, я дома" и "Разжимая кулаки". Первый из них снял Владимир Битоков, второй Кира Коваленко, оба они учились у Сокурова."Это живое, тактильное и тревожное кино. Камера Ксении Середы следует за героиней Раппопорт, играющей одну из своих лучших ролей", — пишет кинематографист о ленте "Мама, я дома"."Разжимая кулаки" стала "первым в истории российского кино победителем престижнейшей программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля, — напоминает продюсер. — У фильма, на мой взгляд, совершенно особая и очень зрелая интонация, свой тщательно сдерживаемый темперамент и своя кавказская тактильность. И главное — это очень нежный фильм о фрустрации в отношениях отцов и детей".Картина была выдвинута на "Оскар" от России, но не попала в шорт-лист.В топе продюсера "Нууча" якутского режиссера Владимира Мункуева, которую спродюсировал Борис Хлебников. Картина снята по книге польского этнографа и революционера Вацлава Серошевского. "В конце XIX века в якутскую семью, недавно потерявшую второго ребенка, подселяют русского каторжника, который начинает вести себя как хозяин и разрушать ее изнутри. "Нуучча" — кино антиколониальное и впечатляющее", — рассказывает Роднянский.Понравился ему и фильм "На близком расстоянии" Григория Добрыгина. По мнению продюсера, эта лента подобно "Паразитам" Пон Чжун Хо и "Елене" Андрея Звягинцева говорит о классовом неравенстве.Одним из самых важных фильмов года Роднянский назвал "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Лента получила Гран-при и приз зрительских симпатий на 42-ом Московском Международном Кинофестивале. Фильм основан на воспоминаниях поэтессы Ольги Берггольц и других блокадников — в том числе Даниила Гранина."Чувство ужаса спрятано в белоснежной, практически монохромной атмосфере", — делится впечатлениями о проекте Роднянский. Продюсер также упомянул боевик "Никто" Ильи Найшуллера. "После прорывного, но несколько однообразного "Хардкора" постановщик знаменитых клипов группы "Ленинград" Илья Найшуллер снял настоящий боевик в Голливуде. Много остроумных диалогов, отличный экшн с лихо поставленными драками и перестрелками и неожиданный Боб Оденкирк", — описывает ленту Роднянский.Роднянский также включил в свой список важнейших фильмов "Медею" Александра Зельдовича. По словам продюсера, это "современная интерпретация античной трагедии Еврипида. Молодая женщина (Тинатин Далакишвили) безумно влюблена в мужчину (Евгений Цыганов). До такой степени, что готова во имя любви принести в жертву и брата, и двоих детей". Упомянул Роднянский и "Красного призрака" Андрея Богатырева."Фильм с неожиданным для нашего кино настроением и смелым сочетанием жанров — военной драмы, боевика, черной комедии и вестерна (вернее, истерна). Лихо", — считает продюсер. Президент "Кинотавра" также включил в свой рейтинг "Купе номер шесть". Он считает, что "это самый русский фильм", несмотря на то, что был снят финном Юхо Куосманеном. "Нежная и меланхоличная история любви и поиска взаимопонимания", — характеризовал ленту Роднянский.Ранее продюсер поделился личным рейтингом сериалов 2021 года. Первое место он отдал проекту "Это грех" продюсера Расселла Ти Дейвиса.
https://ria.ru/20211214/rodnyanskiy-1763498127.html
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александр роднянский, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
14:27 29.12.2021
 
Роднянский составил список важных фильмов российских режиссеров 2021 года

Александр Роднянский составил список важнейших фильмов российских режиссеров в 2021 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр, продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский на церемонии закрытия конкурса "Кинотавр.Короткий метр" в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
Режиссёр, продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский на церемонии закрытия конкурса Кинотавр.Короткий метр в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Александр Роднянский представил свой список важнейших, на его взгляд, фильмов российских режиссеров в 2021 году. Он опубликован в микроблоге продюсера.

"Последовательность (лент, представленных в рейтинге, — Прим. ред.) не имеет значения", — пояснил президент открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Он также отметил, что в рейтинг попали две картины, к которым он имел отношение. Кинематографист попросил у подписчиков прощение за их упоминание, но без этих лент, считает Роднянский, список не был бы полным. Это проекты — "Мама, я дома" и "Разжимая кулаки".
Первый из них снял Владимир Битоков, второй Кира Коваленко, оба они учились у Сокурова.
"Это живое, тактильное и тревожное кино. Камера Ксении Середы следует за героиней Раппопорт, играющей одну из своих лучших ролей", — пишет кинематографист о ленте "Мама, я дома".
© Нон-стоп продакшн

Ксения Раппопорт и Юра Борисов в фильме "Мама, я дома"

Кадры из фильма Мама, я дома
1 из 4

Ксения Раппопорт и Юра Борисов в фильме "Мама, я дома"

© Нон-стоп продакшн
© Non-Stop Production (2021)Кадр из фильма "Мама, я дома"
Кадр из фильма Мама, я дома
2 из 4
Кадр из фильма "Мама, я дома"
© Non-Stop Production (2021)
© Non-Stop Production (2021)

Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"

Кадр из фильма Мама, я дома
3 из 4

Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"

© Non-Stop Production (2021)
© Non-Stop Production (2021)

Юра Борисов в фильме "Мама, я дома"

Кадр из фильма Мама, я дома
4 из 4

Юра Борисов в фильме "Мама, я дома"

© Non-Stop Production (2021)
1 из 4

Ксения Раппопорт и Юра Борисов в фильме "Мама, я дома"

© Нон-стоп продакшн
2 из 4
Кадр из фильма "Мама, я дома"
© Non-Stop Production (2021)
3 из 4

Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"

© Non-Stop Production (2021)
4 из 4

Юра Борисов в фильме "Мама, я дома"

© Non-Stop Production (2021)
"Разжимая кулаки" стала "первым в истории российского кино победителем престижнейшей программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля, — напоминает продюсер. — У фильма, на мой взгляд, совершенно особая и очень зрелая интонация, свой тщательно сдерживаемый темперамент и своя кавказская тактильность. И главное — это очень нежный фильм о фрустрации в отношениях отцов и детей".
Картина была выдвинута на "Оскар" от России, но не попала в шорт-лист.
© ПионерКадр из фильма "Разжимая кулаки"
Кадр из фильма Разжимая кулаки
1 из 3
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
© ПионерКадр из фильма "Разжимая кулаки"
Кадр из фильма Разжимая кулаки
2 из 3
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
© ПионерКадр из фильма "Разжимая кулаки"
Кадр из фильма Разжимая кулаки
3 из 3
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
1 из 3
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
2 из 3
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
3 из 3
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
В топе продюсера "Нууча" якутского режиссера Владимира Мункуева, которую спродюсировал Борис Хлебников. Картина снята по книге польского этнографа и революционера Вацлава Серошевского.
"В конце XIX века в якутскую семью, недавно потерявшую второго ребенка, подселяют русского каторжника, который начинает вести себя как хозяин и разрушать ее изнутри. "Нуучча" — кино антиколониальное и впечатляющее", — рассказывает Роднянский.
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)Ирина Михайлова в фильме "Нуучча"
Ирина Михайлова в фильме Нуучча
1 из 3
Ирина Михайлова в фильме "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)

Сергей Гилев в фильме "Нуучча"

Кадр из фильма Нуучча
2 из 3

Сергей Гилев в фильме "Нуучча"

© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)Кадр из фильма "Нуучча"
Кадр из фильма Нуучча
3 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
1 из 3
Ирина Михайлова в фильме "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
2 из 3

Сергей Гилев в фильме "Нуучча"

© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
3 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
Понравился ему и фильм "На близком расстоянии" Григория Добрыгина. По мнению продюсера, эта лента подобно "Паразитам" Пон Чжун Хо и "Елене" Андрея Звягинцева говорит о классовом неравенстве.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"

Ксения Раппопорт в фильме "На близком расстоянии"

Кадр из фильма На близком расстоянии
1 из 3

Ксения Раппопорт в фильме "На близком расстоянии"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "На близком расстоянии"
Кадр из фильма На близком расстоянии
2 из 3
Кадр из фильма "На близком расстоянии"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "На близком расстоянии"
Кадр из фильма На близком расстоянии
3 из 3
Кадр из фильма "На близком расстоянии"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
1 из 3

Ксения Раппопорт в фильме "На близком расстоянии"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
2 из 3
Кадр из фильма "На близком расстоянии"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
3 из 3
Кадр из фильма "На близком расстоянии"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Одним из самых важных фильмов года Роднянский назвал "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Лента получила Гран-при и приз зрительских симпатий на 42-ом Московском Международном Кинофестивале. Фильм основан на воспоминаниях поэтессы Ольги Берггольц и других блокадников — в том числе Даниила Гранина.
"Чувство ужаса спрятано в белоснежной, практически монохромной атмосфере", — делится впечатлениями о проекте Роднянский.
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Блокадный дневник"
Кадр из фильма Блокадный дневник
1 из 2
Кадр из фильма "Блокадный дневник"
© Пресс-служба ММКФ
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Блокадный дневник"
Кадр из фильма Блокадный дневник
2 из 2
Кадр из фильма "Блокадный дневник"
© Пресс-служба ММКФ
1 из 2
Кадр из фильма "Блокадный дневник"
© Пресс-служба ММКФ
2 из 2
Кадр из фильма "Блокадный дневник"
© Пресс-служба ММКФ
Продюсер также упомянул боевик "Никто" Ильи Найшуллера.
"После прорывного, но несколько однообразного "Хардкора" постановщик знаменитых клипов группы "Ленинград" Илья Найшуллер снял настоящий боевик в Голливуде. Много остроумных диалогов, отличный экшн с лихо поставленными драками и перестрелками и неожиданный Боб Оденкирк", — описывает ленту Роднянский.
© Фото : @naishuller/InstagramБоб Оденкирк и Илья Найшуллер во время съемок фильма "Никто"
Боб Оденкирк и Илья Найшуллер во время съемок фильма Никто
1 из 3
Боб Оденкирк и Илья Найшуллер во время съемок фильма "Никто"
© Фото : @naishuller/Instagram
© Предоставлено UPI

Боб Оденкирк в фильме "Никто"

Кадр из фильма Никто
2 из 3

Боб Оденкирк в фильме "Никто"

© Предоставлено UPI
© Предоставлено UPIКадр из фильма "Никто"
Кадр из фильма Никто
3 из 3
Кадр из фильма "Никто"
© Предоставлено UPI
1 из 3
Боб Оденкирк и Илья Найшуллер во время съемок фильма "Никто"
© Фото : @naishuller/Instagram
2 из 3

Боб Оденкирк в фильме "Никто"

© Предоставлено UPI
3 из 3
Кадр из фильма "Никто"
© Предоставлено UPI
Роднянский также включил в свой список важнейших фильмов "Медею" Александра Зельдовича. По словам продюсера, это "современная интерпретация античной трагедии Еврипида. Молодая женщина (Тинатин Далакишвили) безумно влюблена в мужчину (Евгений Цыганов). До такой степени, что готова во имя любви принести в жертву и брата, и двоих детей".
© "Наше кино"Кадр из фильма "Медея"
Кадр из фильма Медея
1 из 3
Кадр из фильма "Медея"
© "Наше кино"
© "Наше кино"Кадр из фильма "Медея"
Кадр из фильма Медея
2 из 3
Кадр из фильма "Медея"
© "Наше кино"
© "Наше кино"

Евгений Цыганов в фильме "Медея"

Кадр из фильма Медея
3 из 3

Евгений Цыганов в фильме "Медея"

© "Наше кино"
1 из 3
Кадр из фильма "Медея"
© "Наше кино"
2 из 3
Кадр из фильма "Медея"
© "Наше кино"
3 из 3

Евгений Цыганов в фильме "Медея"

© "Наше кино"
Упомянул Роднянский и "Красного призрака" Андрея Богатырева.
"Фильм с неожиданным для нашего кино настроением и смелым сочетанием жанров — военной драмы, боевика, черной комедии и вестерна (вернее, истерна). Лихо", — считает продюсер.
© Планета ИнформКадр из фильма "Красный призрак"
Кадр из фильма Красный призрак
1 из 3
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
© Планета Информ

Вольфганг Черни в фильме "Красный призрак"

Кадр из фильма Красный призрак
2 из 3

Вольфганг Черни в фильме "Красный призрак"

© Планета Информ
© Планета ИнформКадр из фильма "Красный призрак"
Кадр из фильма Красный призрак
3 из 3
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
1 из 3
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
2 из 3

Вольфганг Черни в фильме "Красный призрак"

© Планета Информ
3 из 3
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
Президент "Кинотавра" также включил в свой рейтинг "Купе номер шесть". Он считает, что "это самый русский фильм", несмотря на то, что был снят финном Юхо Куосманеном.
"Нежная и меланхоличная история любви и поиска взаимопонимания", — характеризовал ленту Роднянский.
© Фото : Sony PicturesСейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер шесть"
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме Купе номер шесть
1 из 3
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер шесть"
© Фото : Sony Pictures
© Sony PicturesЮра Борисов в фильме "Купе номер шесть"
Юра Борисов в фильме Купе номер шесть
2 из 3
Юра Борисов в фильме "Купе номер шесть"
© Sony Pictures
© Пресс-служба РоскиноСейди Хаарла в фильме "Купе номер шесть"
Сейди Хаарла в фильме Купе номер шесть
3 из 3
Сейди Хаарла в фильме "Купе номер шесть"
© Пресс-служба Роскино
1 из 3
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер шесть"
© Фото : Sony Pictures
2 из 3
Юра Борисов в фильме "Купе номер шесть"
© Sony Pictures
3 из 3
Сейди Хаарла в фильме "Купе номер шесть"
© Пресс-служба Роскино
Ранее продюсер поделился личным рейтингом сериалов 2021 года. Первое место он отдал проекту "Это грех" продюсера Расселла Ти Дейвиса.
Александр Роднянский - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 04:20Культура
Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году
 
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