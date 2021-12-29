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Умер экс-лидер демократов в сенате США Гарри Рид

Умер экс-лидер демократов в сенате США Гарри Рид - РИА Новости, 29.12.2021

Умер экс-лидер демократов в сенате США Гарри Рид

Бывший американский сенатор от Демократической партии Гарри Рид, который с 2004 по 2017 год был лидером демократов в сенате, скончался в возрасте 82 лет,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T05:18

2021-12-29T05:18

2021-12-29T05:25

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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Бывший американский сенатор от Демократической партии Гарри Рид, который с 2004 по 2017 год был лидером демократов в сенате, скончался в возрасте 82 лет, сообщил нынешний лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер.Информацию о смерти Рида подтвердила его жена Ландра Рид, которая отметила, что он боролся с раком поджелудочной железы."Мы так гордимся наследием, которое он оставляет после себя как на национальной арене, так и в своей любимой Неваде", — отметила Рид, слова которой привел телеканал ABC News.МИД в 2014 году включил Рида в список официальных лиц и членов конгресса США, которым на основе взаимности закрыт въезд на территорию страны в ответ на американские санкционные меры после воссоединения Крыма с Россией. В апреле 2021 года Рид заявлял, что Россия якобы причастна к появлению НЛО над кораблем ВМС США (речь идет об инциденте 2019 года), о чем писало британское издание Daily Star.

https://ria.ru/20211227/marsinko-1765730445.html

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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), военно-морские силы сша, гарри рид, чак шумер, вашингтон, россия