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Умер экс-лидер демократов в сенате США Гарри Рид
Умер экс-лидер демократов в сенате США Гарри Рид - РИА Новости, 29.12.2021
Умер экс-лидер демократов в сенате США Гарри Рид
Бывший американский сенатор от Демократической партии Гарри Рид, который с 2004 по 2017 год был лидером демократов в сенате, скончался в возрасте 82 лет,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T05:18
2021-12-29T05:25
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
военно-морские силы сша
гарри рид
чак шумер
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Бывший американский сенатор от Демократической партии Гарри Рид, который с 2004 по 2017 год был лидером демократов в сенате, скончался в возрасте 82 лет, сообщил нынешний лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер.Информацию о смерти Рида подтвердила его жена Ландра Рид, которая отметила, что он боролся с раком поджелудочной железы."Мы так гордимся наследием, которое он оставляет после себя как на национальной арене, так и в своей любимой Неваде", — отметила Рид, слова которой привел телеканал ABC News.МИД в 2014 году включил Рида в список официальных лиц и членов конгресса США, которым на основе взаимности закрыт въезд на территорию страны в ответ на американские санкционные меры после воссоединения Крыма с Россией. В апреле 2021 года Рид заявлял, что Россия якобы причастна к появлению НЛО над кораблем ВМС США (речь идет об инциденте 2019 года), о чем писало британское издание Daily Star.
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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), военно-морские силы сша, гарри рид, чак шумер, вашингтон, россия
05:18 29.12.2021 (обновлено: 05:25 29.12.2021)
 
Умер экс-лидер демократов в сенате США Гарри Рид

Умер экс-лидер демократов в сенате США Гарри Рид, включенный в санкционный список России

© Официальный сайт Гарри РидаЭкс-лидер демократов в сенате США Гарри Рид
Экс-лидер демократов в сенате США Гарри Рид
© Официальный сайт Гарри Рида
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Бывший американский сенатор от Демократической партии Гарри Рид, который с 2004 по 2017 год был лидером демократов в сенате, скончался в возрасте 82 лет, сообщил нынешний лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер.

"Гарри Рид был одним из самых удивительных людей, которых я когда-либо встречал", — написал Шумер в Twitter, добавив, что Рид был для него "лидером, наставником и одним из самых дорогих друзей".

Информацию о смерти Рида подтвердила его жена Ландра Рид, которая отметила, что он боролся с раком поджелудочной железы.
"Мы так гордимся наследием, которое он оставляет после себя как на национальной арене, так и в своей любимой Неваде", — отметила Рид, слова которой привел телеканал ABC News.
МИД в 2014 году включил Рида в список официальных лиц и членов конгресса США, которым на основе взаимности закрыт въезд на территорию страны в ответ на американские санкционные меры после воссоединения Крыма с Россией. В апреле 2021 года Рид заявлял, что Россия якобы причастна к появлению НЛО над кораблем ВМС США (речь идет об инциденте 2019 года), о чем писало британское издание Daily Star.
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В миреСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Военно-морские силы СШАГарри РидЧак ШумерВашингтонРоссия
 
 
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