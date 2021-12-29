https://ria.ru/20211229/rebenok-1765952559.html
Ребенок насмерть замерз в Подмосковье. Видео
Погибший в Подмосковье ребенок попал на видео незадолго до трагедии - РИА Новости, 29.12.2021
Ребенок насмерть замерз в Подмосковье. Видео
Прокуратура Московской области опубликовала видео, на котором запечатлен 11-летний мальчик. Его тело обнаружили накануне вечером на улице Программистов в Дубне. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:01
2021-12-29T11:01
2021-12-29T11:57
происшествия
московская область (подмосковье)
дубна
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Прокуратура Московской области опубликовала видео, на котором запечатлен 11-летний мальчик. Его тело обнаружили накануне вечером на улице Программистов в Дубне.На кадрах видно, что школьник идет пешком вдоль трассы, при этом в определенный момент сначала уходит от дороги, а потом вскоре возвращается.По информации СМИ, мальчик пропал еще в понедельник: отправился на автобусе в школу, однако вышел не на той остановке и заблудился.Старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила, что видимых следов насильственной смерти на теле погибшего нет. Предварительно, ребенок умер от обморожения.
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московская область (подмосковье)
дубна
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Видео с камеры наблюдений в Дубне, где накануне от обморожения умер мальчик
Тело 11-летнего мальчика нашли на улице в подмосковной Дубне, прокуратура начала проверку, сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Московской области. По предварительным данным ведомства, тело 11-летнего мальчика было обнаружено на улице Программистов в Дубне вечером 28 декабря. "Прокуратура проводит проверку в связи со смертью ребёнка в Дубне... По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", - говорится в сообщении.
2021-12-29T11:01
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), дубна, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий
11:01 29.12.2021 (обновлено: 11:57 29.12.2021)
Погибший в Подмосковье ребенок попал на видео незадолго до трагедии
Прокуратура опубликовала кадры маршрута замерзшего насмерть в Дубне 11-летнего мальчика