https://ria.ru/20211229/rebenok-1765952559.html

Ребенок насмерть замерз в Подмосковье. Видео

Погибший в Подмосковье ребенок попал на видео незадолго до трагедии - РИА Новости, 29.12.2021

Ребенок насмерть замерз в Подмосковье. Видео

Прокуратура Московской области опубликовала видео, на котором запечатлен 11-летний мальчик. Его тело обнаружили накануне вечером на улице Программистов в Дубне. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:01

2021-12-29T11:01

2021-12-29T11:57

происшествия

московская область (подмосковье)

дубна

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Прокуратура Московской области опубликовала видео, на котором запечатлен 11-летний мальчик. Его тело обнаружили накануне вечером на улице Программистов в Дубне.На кадрах видно, что школьник идет пешком вдоль трассы, при этом в определенный момент сначала уходит от дороги, а потом вскоре возвращается.По информации СМИ, мальчик пропал еще в понедельник: отправился на автобусе в школу, однако вышел не на той остановке и заблудился.Старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила, что видимых следов насильственной смерти на теле погибшего нет. Предварительно, ребенок умер от обморожения.

https://ria.ru/20211222/deti-1764961398.html

московская область (подмосковье)

дубна

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Видео с камеры наблюдений в Дубне, где накануне от обморожения умер мальчик Тело 11-летнего мальчика нашли на улице в подмосковной Дубне, прокуратура начала проверку, сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Московской области. По предварительным данным ведомства, тело 11-летнего мальчика было обнаружено на улице Программистов в Дубне вечером 28 декабря. "Прокуратура проводит проверку в связи со смертью ребёнка в Дубне... По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", - говорится в сообщении. 2021-12-29T11:01 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), дубна, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий