https://ria.ru/20211229/razgovor-1766082888.html

Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее обеспокоенности

Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее обеспокоенности - РИА Новости, 29.12.2021

Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее обеспокоенности

Белый дом готов обсуждать обеспокоенности России, рассчитывает на ответную готовность со стороны РФ относительно обеспокоенностей США, заявили в администрации... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:22

2021-12-29T21:22

2021-12-29T21:22

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обсе

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Белый дом готов обсуждать обеспокоенности России, рассчитывает на ответную готовность со стороны РФ относительно обеспокоенностей США, заявили в администрации США."Россия объявила о своих обеспокоенностях, мы готовы обсуждать их. Мы предложим свои обеспокоенности, ждем, что они будут готовы обсудить их", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов РФ и США. Как сообщал ранее Белый дом, в ходе беседы Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211229/razgovor-1766081068.html

https://ria.ru/20211229/biden-1765925598.html

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