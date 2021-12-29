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https://ria.ru/20211229/razgovor-1766081068.html
Белый дом заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена запросила Россия
Белый дом заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена запросила Россия - РИА Новости, 29.12.2021
Белый дом заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена запросила Россия
Запрос на телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена поступил с российской стороны, заявили в администрации США. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T21:04
2021-12-29T21:13
администрация президента сша
россия
сша
владимир путин
джо байден
в мире
киев
нато
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Запрос на телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена поступил с российской стороны, заявили в администрации США."Завтра президенты поговорят по телефону по запросу российской стороны", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.По словам представителя администрации, Байден убежден, что "нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России". В администрации отметили, что в ходе контакта президенты обсудят предстоящий стратегический диалог, контакты РФ-НАТО и по линии ОБСЕ. Представитель Белого дома отметил, что США готовы к дипломатии для разрешения ситуации вокруг Украины, но готовы и отвечать в случае деэскалации.В Белом доме заявили, что не знают, почему РФ запросила разговор.В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов РФ и США. Как сообщал ранее Белый дом, в ходе беседы Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211229/razgovor-1766078180.html
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администрация президента сша, россия, сша, владимир путин, джо байден, в мире, киев, нато, обсе, энтони блинкен
21:04 29.12.2021 (обновлено: 21:13 29.12.2021)
 
Белый дом заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена запросила Россия

Белый дом: запрос на телефонный разговор Путина и Байдена поступил с российской стороны

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Запрос на телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена поступил с российской стороны, заявили в администрации США.
"Завтра президенты поговорят по телефону по запросу российской стороны", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.
По словам представителя администрации, Байден убежден, что "нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России". В администрации отметили, что в ходе контакта президенты обсудят предстоящий стратегический диалог, контакты РФ-НАТО и по линии ОБСЕ. Представитель Белого дома отметил, что США готовы к дипломатии для разрешения ситуации вокруг Украины, но готовы и отвечать в случае деэскалации.
В Белом доме заявили, что не знают, почему РФ запросила разговор.
В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов РФ и США. Как сообщал ранее Белый дом, в ходе беседы Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 20:31
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 02:07
Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным
 
Администрация президента СШАРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденВ миреКиевНАТООБСЕЭнтони Блинкен
 
 
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