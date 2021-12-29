https://ria.ru/20211229/razgovor-1766081068.html

Белый дом заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена запросила Россия

Белый дом заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена запросила Россия - РИА Новости, 29.12.2021

Белый дом заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена запросила Россия

Запрос на телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена поступил с российской стороны, заявили в администрации США. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:04

2021-12-29T21:04

2021-12-29T21:13

администрация президента сша

россия

сша

владимир путин

джо байден

в мире

киев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:0:5640:3174_1920x0_80_0_0_8e1f24e5d9a92906c476760b7df2f155.jpg

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Запрос на телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена поступил с российской стороны, заявили в администрации США."Завтра президенты поговорят по телефону по запросу российской стороны", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.По словам представителя администрации, Байден убежден, что "нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России". В администрации отметили, что в ходе контакта президенты обсудят предстоящий стратегический диалог, контакты РФ-НАТО и по линии ОБСЕ. Представитель Белого дома отметил, что США готовы к дипломатии для разрешения ситуации вокруг Украины, но готовы и отвечать в случае деэскалации.В Белом доме заявили, что не знают, почему РФ запросила разговор.В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов РФ и США. Как сообщал ранее Белый дом, в ходе беседы Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211229/razgovor-1766078180.html

https://ria.ru/20211229/biden-1765925598.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

администрация президента сша, россия, сша, владимир путин, джо байден, в мире, киев, нато, обсе, энтони блинкен