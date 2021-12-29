https://ria.ru/20211229/razgovor-1766078180.html

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 30.12.2021

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена

В четверг вечером Владимир Путин намерен пообщаться по телефону с американским коллегой Джо Байденом, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-29T20:31

2021-12-29T20:31

2021-12-30T00:11

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754786124_0:212:3069:1938_1920x0_80_0_0_5324f20cdd62c3ed22421673f4223af8.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В четверг вечером Владимир Путин намерен пообщаться по телефону с американским коллегой Джо Байденом, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Действительно, на завтра, поздно вечером, запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", — сказал он.Ранее о предстоящей беседе сообщил Белый дом. Как сказано в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, лидеры обсудят несколько тем, включая намеченные на январь переговоры. По информации CNN, это и встреча в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД 10 января, и заседание Совета Россия — НАТО 12 января, и многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ днем позже.Как передавал CNN, разговор запланирован на 15:30 по местному времени (23:30 мск). Байден считает, что в отношениях с Москвой "ничто не заменит прямой диалог лидеров", отмечалось в материале.Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся 7 декабря. Лидеры пообщались по закрытой видеосвязи. Путин подчеркнул, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам.В проекты включили положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. На большой пресс-конференции Путин подчеркнул, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России — "сегодня и на историческую перспективу".

https://ria.ru/20211229/razgovor-1766076583.html

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765115634.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия, политика