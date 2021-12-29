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https://ria.ru/20211229/razgovor-1766078180.html
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 30.12.2021
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена
В четверг вечером Владимир Путин намерен пообщаться по телефону с американским коллегой Джо Байденом, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-29T20:31
2021-12-30T00:11
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
политика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В четверг вечером Владимир Путин намерен пообщаться по телефону с американским коллегой Джо Байденом, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Действительно, на завтра, поздно вечером, запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", — сказал он.Ранее о предстоящей беседе сообщил Белый дом. Как сказано в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, лидеры обсудят несколько тем, включая намеченные на январь переговоры. По информации CNN, это и встреча в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД 10 января, и заседание Совета Россия — НАТО 12 января, и многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ днем позже.Как передавал CNN, разговор запланирован на 15:30 по местному времени (23:30 мск). Байден считает, что в отношениях с Москвой "ничто не заменит прямой диалог лидеров", отмечалось в материале.Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся 7 декабря. Лидеры пообщались по закрытой видеосвязи. Путин подчеркнул, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам.В проекты включили положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. На большой пресс-конференции Путин подчеркнул, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России — "сегодня и на историческую перспективу".
https://ria.ru/20211229/razgovor-1766076583.html
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сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия, политика
20:31 29.12.2021 (обновлено: 00:11 30.12.2021)
 
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена

Песков сообщил, что разговор Путина и Байдена запланирован на поздний вечер 30 декабря

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В четверг вечером Владимир Путин намерен пообщаться по телефону с американским коллегой Джо Байденом, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Действительно, на завтра, поздно вечером, запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", — сказал он.
Ранее о предстоящей беседе сообщил Белый дом. Как сказано в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, лидеры обсудят несколько тем, включая намеченные на январь переговоры. По информации CNN, это и встреча в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД 10 января, и заседание Совета РоссияНАТО 12 января, и многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ днем позже.
Как передавал CNN, разговор запланирован на 15:30 по местному времени (23:30 мск). Байден считает, что в отношениях с Москвой "ничто не заменит прямой диалог лидеров", отмечалось в материале.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 20:13
Белый дом подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена 30 декабря
Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся 7 декабря. Лидеры пообщались по закрытой видеосвязи. Путин подчеркнул, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам.
В проекты включили положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. На большой пресс-конференции Путин подчеркнул, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России — "сегодня и на историческую перспективу".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 14:41Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин оценил готовность США и НАТО к переговорам по безопасности
 
СШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденРоссияПолитика
 
 
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