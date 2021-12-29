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Белый дом подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена 30 декабря
Белый дом подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена 30 декабря - РИА Новости, 29.12.2021
Белый дом подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена 30 декабря
Белый дом подтвердил, что в четверг американский лидер Джо Байден проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T20:13
2021-12-29T21:37
администрация президента сша
сша
владимир путин
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Белый дом подтвердил, что в четверг американский лидер Джо Байден проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным."Президент Джозеф Р. Байден — младший проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, для обсуждения ряда тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", — сказано в заявлении от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.Как ранее передавал CNN со ссылкой на Хорн, инициатива исходила от российского президента. Байден принял предложение, так как "считает, что в отношениях с Россией ничто не заменит прямой диалог лидеров". Беседа запланирована на 15:30 по местному времени (23:30 мск). Хозяин Белого дома намерен обсудить с Путиным в том числе предстоящие двусторонние переговоры 10 января, заседание Совета Россия — НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.Хорн повторила, что администрация США ведет активные консультации с европейскими партнерами и союзниками для формирования общей позиции "в ответ на сосредоточение российских сил на границе с Украиной"."Президент Байден говорил с лидерами по всей Европе, а представители администрации Байдена контактировали на многосторонней основе с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Официальные лица также провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга (НАТО), &lt;...&gt; а также Украины", — сказано заявлении.В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также предстоящие дипломатические контакты с Москвой.Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся 7 декабря. Лидеры пообщались по закрытой видеосвязи. Путин подчеркнул, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам.В проекты включили положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Кроме того, 10 января планируется провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечено заседание Совета Россия — НАТО, днем позже должна состояться многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
https://ria.ru/20211223/peregovory-1765115634.html
https://ria.ru/20211227/isterika-1765645678.html
https://ria.ru/20211229/biden-1765925598.html
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администрация президента сша, сша, владимир путин, джо байден, россия
20:13 29.12.2021 (обновлено: 21:37 29.12.2021)
 
Белый дом подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена 30 декабря

Белый дом подтвердил телефонный разговор президентов Путина и Байдена 30 декабря

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Белый дом подтвердил, что в четверг американский лидер Джо Байден проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.
"Президент Джозеф Р. Байден — младший проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, для обсуждения ряда тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", — сказано в заявлении от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.
Как ранее передавал CNN со ссылкой на Хорн, инициатива исходила от российского президента. Байден принял предложение, так как "считает, что в отношениях с Россией ничто не заменит прямой диалог лидеров". Беседа запланирована на 15:30 по местному времени (23:30 мск). Хозяин Белого дома намерен обсудить с Путиным в том числе предстоящие двусторонние переговоры 10 января, заседание Совета Россия — НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Хорн повторила, что администрация США ведет активные консультации с европейскими партнерами и союзниками для формирования общей позиции "в ответ на сосредоточение российских сил на границе с Украиной".
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"Президент Байден говорил с лидерами по всей Европе, а представители администрации Байдена контактировали на многосторонней основе с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Официальные лица также провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга (НАТО), <...> а также Украины", — сказано заявлении.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также предстоящие дипломатические контакты с Москвой.
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В проекты включили положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
Кроме того, 10 января планируется провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечено заседание Совета Россия — НАТО, днем позже должна состояться многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
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