https://ria.ru/20211229/razgovor-1766076583.html

Белый дом подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена 30 декабря

Белый дом подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена 30 декабря - РИА Новости, 29.12.2021

Белый дом подтвердил телефонный разговор Путина и Байдена 30 декабря

Белый дом подтвердил, что в четверг американский лидер Джо Байден проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T20:13

2021-12-29T20:13

2021-12-29T21:37

администрация президента сша

сша

владимир путин

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:0:5640:3174_1920x0_80_0_0_8e1f24e5d9a92906c476760b7df2f155.jpg

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Белый дом подтвердил, что в четверг американский лидер Джо Байден проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным."Президент Джозеф Р. Байден — младший проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, для обсуждения ряда тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", — сказано в заявлении от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.Как ранее передавал CNN со ссылкой на Хорн, инициатива исходила от российского президента. Байден принял предложение, так как "считает, что в отношениях с Россией ничто не заменит прямой диалог лидеров". Беседа запланирована на 15:30 по местному времени (23:30 мск). Хозяин Белого дома намерен обсудить с Путиным в том числе предстоящие двусторонние переговоры 10 января, заседание Совета Россия — НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.Хорн повторила, что администрация США ведет активные консультации с европейскими партнерами и союзниками для формирования общей позиции "в ответ на сосредоточение российских сил на границе с Украиной"."Президент Байден говорил с лидерами по всей Европе, а представители администрации Байдена контактировали на многосторонней основе с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Официальные лица также провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга (НАТО), <...> а также Украины", — сказано заявлении.В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также предстоящие дипломатические контакты с Москвой.Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся 7 декабря. Лидеры пообщались по закрытой видеосвязи. Путин подчеркнул, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам.В проекты включили положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Кроме того, 10 января планируется провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечено заседание Совета Россия — НАТО, днем позже должна состояться многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765115634.html

https://ria.ru/20211227/isterika-1765645678.html

https://ria.ru/20211229/biden-1765925598.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

администрация президента сша, сша, владимир путин, джо байден, россия