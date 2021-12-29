https://ria.ru/20211229/rayder-1766016242.html

Звездный промоутер рассказал о самом простом райдере у артистов

Звездный промоутер рассказал о самом простом райдере у артистов - РИА Новости, 29.12.2021

Звездный промоутер рассказал о самом простом райдере у артистов

Звездный промоутер Максим Берин рассказал о самом простом райдере звезд. По его словам, наиболее непритязательный райдер был у Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:45

2021-12-29T15:45

2021-12-29T15:45

шоубиз

шоу-бизнес

анна нетребко

знаменитости

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Звездный промоутер Максим Берин рассказал о самом простом райдере звезд. По его словам, наиболее непритязательный райдер был у Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.В интервью порталу StarHit промоутер отметил, что они написали для них простой, но "необходимый" райдер.Максим рассказал и о наиболее необычных райдерах звезд. Например, Элтон Джон требует, чтобы его гримерная комната была полностью белой. Также его автомобиль S-класса не должен быть кожаным внутри. А Энрике Иглесиас обычно просит определенное количество энергетиков в гримерке.Ранее Zivert рассказала, что максимум необычных вещей в ее райдере – это носки.

https://ria.ru/20210907/netrebko-1749038764.html

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шоу-бизнес, анна нетребко, знаменитости