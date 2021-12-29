Звездный промоутер рассказал о самом простом райдере у артистов
Звездный промоутер Максим Берин рассказал о самом простом райдере у артистов
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОперные певцы Юсиф Эйвазов (тенор) и Анна Нетребко (сопрано) после выступления на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Звездный промоутер Максим Берин рассказал о самом простом райдере звезд. По его словам, наиболее непритязательный райдер был у Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.
"Пока Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не стали работать с нами, у них был райдер, которого не было вообще. Они все-таки люди из другой формации, не задумываются о таком", – отметил Максим.
В интервью порталу StarHit промоутер отметил, что они написали для них простой, но "необходимый" райдер.
"Мы написали им простой, но все-таки необходимый — никогда не помешают кофе, чай, вода, фрукты. Анна вот, к примеру, любит после удачного выступления открыть бутылку хорошего красного вина — без брендов, просто вкусного, и угостить всех по бокальчику. Это адекватный пункт в райдере", – добавил Берин.
Максим рассказал и о наиболее необычных райдерах звезд. Например, Элтон Джон требует, чтобы его гримерная комната была полностью белой. Также его автомобиль S-класса не должен быть кожаным внутри. А Энрике Иглесиас обычно просит определенное количество энергетиков в гримерке.
"Это у российских артистов бытовые райдеры, я считаю, — чисто имиджевая тема. Считается, мол, чем дороже — тем ты круче", – заключил Берин.
Ранее Zivert рассказала, что максимум необычных вещей в ее райдере – это носки.
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