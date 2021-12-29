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Простой совет Малышевой поможет выявить рак по одному взгляду
Малышева назвала способ выявить рак по одному взгляду на человека - РИА Новости, 29.12.2021
Простой совет Малышевой поможет выявить рак по одному взгляду
Темно-коричневые полоски на теле могут сигнализировать о злокачественной опухоли в желудке, сообщила в эфире "Первого канала" врач и телеведущая Елена Малышева. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T06:45
2021-12-29T12:26
общество
здоровье
рак
онкология
елена малышева
россия
андрей продеус
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Темно-коричневые полоски на теле могут сигнализировать о злокачественной опухоли в желудке, сообщила в эфире "Первого канала" врач и телеведущая Елена Малышева.Ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что такая пигментация может указывать на поликистоз яичников, диабет и дерматит.Медик посоветовал всем, кто заметил у себя разрастание клеток, пройти гастроскопию, чтобы исключить риск рака желудка.
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общество, здоровье, рак, онкология, елена малышева, россия, андрей продеус
06:45 29.12.2021 (обновлено: 12:26 29.12.2021)
 
Малышева назвала способ выявить рак по одному взгляду на человека

Врач Елена Малышева: признаком рака желудка может быть темная полоса на шее или подмышкой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Темно-коричневые полоски на теле могут сигнализировать о злокачественной опухоли в желудке, сообщила в эфире "Первого канала" врач и телеведущая Елена Малышева.

"Посмотрите на себя. Если в подмышечной области и на шее черная полоса, не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это крайне серьезный симптом, который называется акантоз", — пояснила она.

Ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что такая пигментация может указывать на поликистоз яичников, диабет и дерматит.
Медик посоветовал всем, кто заметил у себя разрастание клеток, пройти гастроскопию, чтобы исключить риск рака желудка.
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ОбществоЗдоровьеракОнкологияЕлена МалышеваРоссияАндрей Продеус
 
 
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