https://ria.ru/20211229/rak-1765930686.html

Простой совет Малышевой поможет выявить рак по одному взгляду

Малышева назвала способ выявить рак по одному взгляду на человека - РИА Новости, 29.12.2021

Простой совет Малышевой поможет выявить рак по одному взгляду

Темно-коричневые полоски на теле могут сигнализировать о злокачественной опухоли в желудке, сообщила в эфире "Первого канала" врач и телеведущая Елена Малышева. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T06:45

2021-12-29T06:45

2021-12-29T12:26

общество

здоровье

рак

онкология

елена малышева

россия

андрей продеус

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Темно-коричневые полоски на теле могут сигнализировать о злокачественной опухоли в желудке, сообщила в эфире "Первого канала" врач и телеведущая Елена Малышева.Ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что такая пигментация может указывать на поликистоз яичников, диабет и дерматит.Медик посоветовал всем, кто заметил у себя разрастание клеток, пройти гастроскопию, чтобы исключить риск рака желудка.

https://ria.ru/20211229/rak-1765924564.html

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общество, здоровье, рак, онкология, елена малышева, россия, андрей продеус