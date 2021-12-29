https://ria.ru/20211229/qr-kod-1766005756.html

В Тюменской области отменили QR-коды в общественных местах

В Тюменской области отменили QR-коды в общественных местах - РИА Новости, 29.12.2021

В Тюменской области отменили QR-коды в общественных местах

Система пропусков по QR-кодам в культурные, развлекательные, спортивные и досуговые заведения Тюменской области приостановлена до 20 января, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:41

2021-12-29T14:41

2021-12-29T14:41

распространение коронавируса

общество

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qr-код

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ТЮМЕНЬ, 29 дек - РИА Новости. Система пропусков по QR-кодам в культурные, развлекательные, спортивные и досуговые заведения Тюменской области приостановлена до 20 января, сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее до 20 января тюменские власти разрешили жителям региона свободно посещать торгово-развлекательные центры и перенесли на эту же дату введение QR-кодов в общепите, салонах красоты, парикмахерских и т.п."С 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января", - сообщил Моор.QR-коды или ПЦР-тесты потребуются тюменцам только при посещении кафе, ресторанов и ночных клубов после 23.00.Смягчение ограничительных мер связано с достижением плана по 80-процентной вакцинации взрослого населения региона, пояснил губернатор."В зависимости от ситуации возможно как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение. Но все-таки я надеюсь, что высокий уровень вакцинации, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других защитных мер позволят нам и дальше снижать количество заболевших", - отметил Моор.

https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765623137.html

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html

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общество, тюменская область, александр моор, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код