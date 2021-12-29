https://ria.ru/20211229/qr-kod-1766005756.html
В Тюменской области отменили QR-коды в общественных местах
В Тюменской области отменили QR-коды в общественных местах - РИА Новости, 29.12.2021
В Тюменской области отменили QR-коды в общественных местах
Система пропусков по QR-кодам в культурные, развлекательные, спортивные и досуговые заведения Тюменской области приостановлена до 20 января, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:41
2021-12-29T14:41
2021-12-29T14:41
распространение коронавируса
общество
тюменская область
александр моор
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
qr-код
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004208_0:119:3109:1868_1920x0_80_0_0_4297b3f1a30ae891448e0a67ef701f6c.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 дек - РИА Новости. Система пропусков по QR-кодам в культурные, развлекательные, спортивные и досуговые заведения Тюменской области приостановлена до 20 января, сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее до 20 января тюменские власти разрешили жителям региона свободно посещать торгово-развлекательные центры и перенесли на эту же дату введение QR-кодов в общепите, салонах красоты, парикмахерских и т.п."С 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января", - сообщил Моор.QR-коды или ПЦР-тесты потребуются тюменцам только при посещении кафе, ресторанов и ночных клубов после 23.00.Смягчение ограничительных мер связано с достижением плана по 80-процентной вакцинации взрослого населения региона, пояснил губернатор."В зависимости от ситуации возможно как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение. Но все-таки я надеюсь, что высокий уровень вакцинации, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других защитных мер позволят нам и дальше снижать количество заболевших", - отметил Моор.
https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765623137.html
https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004208_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_8e6cae25be6fcc8713ac4df964a08f3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, александр моор, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
В Тюменской области отменили QR-коды в общественных местах
В Тюменской области отменили до 20 января пропуск по QR-кодам в общественные места
ТЮМЕНЬ, 29 дек - РИА Новости.
Система пропусков по QR-кодам в культурные, развлекательные, спортивные и досуговые заведения Тюменской области
приостановлена до 20 января, сообщил губернатор Александр Моор
на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
Ранее до 20 января тюменские власти разрешили жителям региона свободно посещать торгово-развлекательные центры и перенесли на эту же дату введение QR-кодов в общепите, салонах красоты, парикмахерских и т.п.
"С 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января", - сообщил Моор.
QR-коды или ПЦР-тесты потребуются тюменцам только при посещении кафе, ресторанов и ночных клубов после 23.00.
Смягчение ограничительных мер связано с достижением плана по 80-процентной вакцинации взрослого населения региона, пояснил губернатор.
"В зависимости от ситуации возможно как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение. Но все-таки я надеюсь, что высокий уровень вакцинации, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других защитных мер позволят нам и дальше снижать количество заболевших", - отметил Моор.