https://ria.ru/20211229/purtov-1766057102.html

Пуртов: более 500 компаний Москвы внедрят принципы бережливого производства

Пуртов: более 500 компаний Москвы внедрят принципы бережливого производства - РИА Новости, 29.12.2021

Пуртов: более 500 компаний Москвы внедрят принципы бережливого производства

Рост производительности труда позволяет увеличить эффективность как отдельных компаний, так и государственных финансов, способствует притоку инвестиций, росту... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:11

2021-12-29T18:11

2021-12-29T18:11

экономика

интервью

москва

нацпроекты

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Рост производительности труда позволяет увеличить эффективность как отдельных компаний, так и государственных финансов, способствует притоку инвестиций, росту налоговых сборов, объема товарных рынков и экспортного потенциала страны. Москва – один из крупнейших мировых производственных центров, по многим показателям в России успешно конкурирует с другими мегаполисами. С 2022 года Москва присоединяется к национальному проекту "Производительность труда" и с его помощью рассчитывает увеличить эффективность и уровень культуры производства предприятий несырьевой сферы. О перспективах участия Москвы в нацпроекте рассказывает министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.— Московские компании демонстрируют очень хорошие показатели, экономика столицы растёт. Какова основная цель участия Москвы в нацпроекте "Производительность труда"?— Это, действительно, так: по статистике, в Москве уровень производительности труда выше, чем в среднем по России. За три квартала 2021 года совокупная выручка крупных и средних предприятий Москвы на 38% превысила показатели 2019 года, то есть московский крупный и средний бизнес оказался устойчив перед пандемией.Участие Москвы в национальном проекте "Производительность труда" станет хорошим стимулом для дальнейшего развития как наших предприятий, так и экономики города в целом. Потенциально в нацпроекте могут принять участие около пяти тысяч московских компаний – это примерно половина от общего количества крупных и средних компаний города. В них работают более 1,1 миллиона человек или почти 14% от всех занятых в московской экономике.Наш опыт показывает, что московский бизнес – весьма гибкий и мобильный, предприниматели с интересом воспринимают новые идеи и с энтузиазмом внедряют их у себя. Поэтому мы ожидаем от них высокой активности по участию в проекте. Сегодня бизнес (и не только в Москве, но и во всем мире) сталкивается с непростыми вызовами и очень нуждается в новых идеях и перспективах, которые смогут сделать его работу более слаженной, эффективной и продуктивной. Нацпроект призван внедрить на предприятиях новую производственную культуру, в частности, культуру "бережливого производства", которая станет основой повышения экономической эффективности и конкурентоспособности московских предприятий на внутренних и внешних рынках.— Каким образом участники проекта смогут повысить производительность труда?— Как я уже говорил, одним из главных мероприятий, которые позволят компаниям увеличить производительность труда, станет внедрение принципов "бережливого производства". Это концепция была впервые внедрена в одном из мировых лидеров автомобилестроения - японском концерне Toyota, а затем распространилась на весь мир.С 2019 года Toyota стала партнёром Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, который был специально создан для реализации национального проекта. Toyota передает российским предприятиям свой опыт через обучение руководителей и инженеров, а также оказывает содействие во внедрении производственных методик, направленных на повышение эффективности производства.Безусловно, применение концепции "бережливого производства" зависит от потребностей конкретных компаний и специфики стран, в которых они работают. В связи с этим, зарубежный опыт повышения производительности труда адаптируется под российские реалии.Не стоит забывать и опыт СССР, в котором широко применялась система рационализаторства, которая предусматривает изобретательство, инновации, применение новых технических решений для совершенствования работы. В СССР рационализаторы получали награды и премии за свои идеи и их внедрение, быть рационализатором было престижно. Возрождение рационализаторства – одна из составляющих процессов повышения производительности труда, поэтому предприятиям необходимо поддерживать своих сотрудников в их желании усовершенствовать свою работу, сделать ее более эффективной, поощрять стремление получать новые знания в этом направлении, обучаться и обучать других.— Национальный проект будет реализован в Москве через два региональных проекта: "Системные меры поддержки" и "Адресные меры поддержки". Расскажите поподробнее про "Адресные меры поддержки".— Действительно, у предприятий города Москвы появилась возможность получить поддержку по двум направлениям: адресная поддержка, когда для предприятия разрабатываются индивидуальные решения по повышению эффективности производственных процессов и обучению сотрудников с применением методики "бережливого производства", и системные меры поддержки, подразумевающие широкий набор инструментов - от обучения до льготного финансирования.Первым шагом к реализации адресной поддержки стало создание Агентства стратегического развития Москвы, на базе которого сформирован Региональный центр компетенций (РЦК). Необходимо отметить, что деятельность РЦК - это безвозмездная для предприятия квалифицированная помощь экспертов.Эксперты РЦК полгода будут работать с каждым предприятием в индивидуальном порядке. Они выявят неэффективности производственного процесса и создадут индивидуальные решения, которые помогут устранить проблемы.С помощью специалистов предприятия смогут поменять подходы к своей работе, перевести деятельность из режима "интуитивного развития" в осознанный и управляемый процесс, увеличить скорость изменений и сделать предсказуемыми результаты работы. Все эти меры способны привести к ежегодному росту производительности труда не менее, чем на 5%.— А что представляют собой "Системные меры поддержки"?— "Системные меры" – это широкий спектр мер поддержки, который может применяться в различных сферах деятельности. Например, сотрудники предприятий могут пройти обучение по программе WorldSkills или "Лидеры производительности" и повысить свою квалификацию. Также компаниям доступны льготные займы от Фонда развития промышленности. Они могут получить финансирование в объеме до 300 миллионов рублей на очень выгодных условиях: под один процент сроком на пять лет. Средства займа должны расходоваться целевым образом, то есть их можно потратить на закупку оборудования, разработку новых технологий, инжиниринг и так далее. Есть отдельная программа для предприятий, которые стремятся выйти на зарубежные рынки: Федеральный центр компетенций поможет компаниям, ориентированным на международную торговлю, внедрять необходимые технологии для развития экспортного потенциала. Кроме того, Российский экспортный центр создал обучающий курс "Акселератор экспортного роста", в процессе прохождения которого компании сформируют собственный экспортный отдел и будут готовы продвигать продукцию за границу.Первые результаты мы видим уже сейчас. В конце октября текущего года мы подписали соглашение с первым участником регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда на предприятиях" — ОАО "РЖД". В компании будет сформировано движение рационализаторов, будут проводиться мероприятия по опережающему обучению сотрудников с использованием инфраструктуры WorldSkills. На базе одного из своих корпоративных учебных центров РЖД разработает новый корпоративный стандарт, будет создавать современные программы обучения сотрудников.Вторым участником проекта совсем недавно стала группа фармацевтических компаний "Р-Фарм", которая также получит методики WorldSkills и поддержку для создания Корпоративного центра опережающей подготовки персонала.— Куда нужно обратиться предприятию, чтобы получить поддержку в рамках проекта?— Предприятие само решает, какие меры поддержки ему необходимы: системные, адресные или оба вида.Для начала предприятию необходимо оценить, подходит ли оно под критерии участия в проекте. Во-первых, выручка за предыдущий год должна быть не менее 400 миллионов рублей. Во-вторых, предприятие должно относится к одной из приоритетных отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. В-третьих, доля участия иностранцев в уставном капитале юридического лица не должно превышать 50%. В-четвёртых, предприятие должно быть зарегистрировано или осуществлять свою деятельность на территории Москвы.Если вы подходите под эти критерии, подать заявку на участие можно на сайте "производительность.рф" с обязательным указанием региона участия: "город Москва". Как раз в настоящее время стартует прием заявок от предприятий на участие в проекте в 2022 году.— Как, по вашему мнению, изменится культура производства в Москве после завершения проекта в 2024 году?— К 2024 году, как мы ожидаем, в Москве получит адресную поддержку 561 предприятие, то есть около 10% от всех потенциальных участников. С помощью лучших практик со всего мира и передовых знаний, которые будут применяться для каждого участника проекта индивидуально, компании получат поддержку в настройке эффективного производственного процесса и переквалификации сотрудников. Таким образом, столица получит обновленные и модернизированные производства, которые увеличат продуктивность, повысят конкурентоспособность своей продукции, улучшат условия труда сотрудников.В дальнейшем, эти принципы смогут быть распространены и на другие компании города, что сформирует новую производственную культуру, сделает процесс повышения производительности труда в Москве непрерывным и будет способствовать увеличению конкурентоспособности московских компаний, росту экономики города в целом и повышению уровня жизни москвичей.

https://ria.ru/20211229/moskva-1765979912.html

https://ria.ru/20211020/vakansii-1755314618.html

https://ria.ru/20210729/proizvodstvo-1743400060.html

https://ria.ru/20210616/proizvodstvo-1737185257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, интервью, москва, нацпроекты