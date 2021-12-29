https://ria.ru/20211229/prusikin-1766041044.html

"Это не он": Прусикин перепутал гроб с отцом на похоронах

"Это не он": Прусикин перепутал гроб с отцом на похоронах - РИА Новости, 29.12.2021

"Это не он": Прусикин перепутал гроб с отцом на похоронах

Илья Прусикин рассказал, как он перепутал гроб на похоронах отца. Певец не виделся с родственником 15 лет. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:24

2021-12-29T17:24

2021-12-29T17:24

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ильич (илья прусикин)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Илья Прусикин рассказал, как он перепутал гроб на похоронах отца. Певец не виделся с родственником 15 лет.На YouTube-канале "Кликклак" солист Little Big отметил, что приехал на похороны в Сосновый Бор.Артист признался, что никогда еще не чувствовал себя так неудобно.

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знаменитости, шоу-бизнес, ильич (илья прусикин)