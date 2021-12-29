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"Это не он": Прусикин перепутал гроб с отцом на похоронах
"Это не он": Прусикин перепутал гроб с отцом на похоронах - РИА Новости, 29.12.2021
"Это не он": Прусикин перепутал гроб с отцом на похоронах
Илья Прусикин рассказал, как он перепутал гроб на похоронах отца. Певец не виделся с родственником 15 лет. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:24
2021-12-29T17:24
2021-12-29T17:24
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Илья Прусикин рассказал, как он перепутал гроб на похоронах отца. Певец не виделся с родственником 15 лет.На YouTube-канале "Кликклак" солист Little Big отметил, что приехал на похороны в Сосновый Бор.Артист признался, что никогда еще не чувствовал себя так неудобно.
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знаменитости, шоу-бизнес, ильич (илья прусикин)
"Это не он": Прусикин перепутал гроб с отцом на похоронах
Прусикин рассказал, как перепутал гроб с отцом на похоронах в Сосновом Бору
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Илья Прусикин рассказал, как он перепутал гроб на похоронах отца. Певец не виделся с родственником 15 лет.
"У меня умер отец. Я не разговаривал с ним 15 лет. И, когда я решил помириться с ним, я понял, что я был не прав, он умер. Вот такое бывает", – признался Прусикин.
На YouTube-канале "Кликклак" солист Little Big отметил, что приехал на похороны в Сосновый Бор.
"Я приезжаю с цветами, там много людей стоит. В Сосновом Бору я легенда – я из Соснового Бора, у меня что-то получилось… А все люди стоят и охают. Я из них не знаю никого. Я подхожу к гробу, начинаю плакать, кладу цветы и понимаю, что это не он. Я такой: "А, это не он". Забираю цветы и ухожу", – рассказал Прусикин.
Артист признался, что никогда еще не чувствовал себя так неудобно.