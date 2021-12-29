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Новости Подмосковья
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Минимальную заработную плату в Московской области повысят
Минимальную заработную плату в Московской области повысят - РИА Новости, 29.12.2021
Минимальную заработную плату в Московской области повысят
Минимальную заработную плату в Московской области повысят до 16,3 тысячи рублей, рассказали в министерстве социального развития региона, как сообщает телеканал... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:34
2021-12-29T16:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Минимальную заработную плату в Московской области повысят до 16,3 тысячи рублей, рассказали в министерстве социального развития региона, как сообщает телеканал "360".Соглашение о повышении МРОТ заключили правительство региона, Московское областное объединение организаций профсоюзов и объединения работодателей.Минимальный размер заработной платы на федеральном уровне в 2022 году составит 13 617 рублей, однако регионы имеют право увеличивать эту сумму. МРОТ всегда зависит от прожиточного минимума, который рассчитывают исходя из потребительской корзины, трат на обязательные услуги и сборы, пояснили в министерстве.
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московская область (подмосковье)
16:34 29.12.2021
 

Минимальную заработную плату в Московской области повысят

© РИА НовостиСнятие денег с банковской карты
Снятие денег с банковской карты - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Минимальную заработную плату в Московской области повысят до 16,3 тысячи рублей, рассказали в министерстве социального развития региона, как сообщает телеканал "360".
Соглашение о повышении МРОТ заключили правительство региона, Московское областное объединение организаций профсоюзов и объединения работодателей.
Минимальный размер заработной платы на федеральном уровне в 2022 году составит 13 617 рублей, однако регионы имеют право увеличивать эту сумму. МРОТ всегда зависит от прожиточного минимума, который рассчитывают исходя из потребительской корзины, трат на обязательные услуги и сборы, пояснили в министерстве.
 
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