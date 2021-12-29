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Минимальную заработную плату в Московской области повысят
Минимальную заработную плату в Московской области повысят - РИА Новости, 29.12.2021
Минимальную заработную плату в Московской области повысят
Минимальную заработную плату в Московской области повысят до 16,3 тысячи рублей, рассказали в министерстве социального развития региона, как сообщает телеканал... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:34
2021-12-29T16:34
2021-12-29T16:34
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Минимальную заработную плату в Московской области повысят до 16,3 тысячи рублей, рассказали в министерстве социального развития региона, как сообщает телеканал "360".Соглашение о повышении МРОТ заключили правительство региона, Московское областное объединение организаций профсоюзов и объединения работодателей.Минимальный размер заработной платы на федеральном уровне в 2022 году составит 13 617 рублей, однако регионы имеют право увеличивать эту сумму. МРОТ всегда зависит от прожиточного минимума, который рассчитывают исходя из потребительской корзины, трат на обязательные услуги и сборы, пояснили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье)