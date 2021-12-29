https://ria.ru/20211229/prozhitochnyy-1766032561.html

Минимальную заработную плату в Московской области повысят

Минимальную заработную плату в Московской области повысят - РИА Новости, 29.12.2021

Минимальную заработную плату в Московской области повысят

Минимальную заработную плату в Московской области повысят до 16,3 тысячи рублей, рассказали в министерстве социального развития региона, как сообщает телеканал... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:34

2021-12-29T16:34

2021-12-29T16:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Минимальную заработную плату в Московской области повысят до 16,3 тысячи рублей, рассказали в министерстве социального развития региона, как сообщает телеканал "360".Соглашение о повышении МРОТ заключили правительство региона, Московское областное объединение организаций профсоюзов и объединения работодателей.Минимальный размер заработной платы на федеральном уровне в 2022 году составит 13 617 рублей, однако регионы имеют право увеличивать эту сумму. МРОТ всегда зависит от прожиточного минимума, который рассчитывают исходя из потребительской корзины, трат на обязательные услуги и сборы, пояснили в министерстве.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)