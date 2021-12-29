https://ria.ru/20211229/prosvirnin-1766083530.html

Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище

Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 29.12.2021

Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище

Журналиста, создателя и главного редактора журнала "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронят 4 января на Троекуровском кладбище, сообщает издание. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:28

2021-12-29T21:28

2021-12-29T21:36

москва

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765708788_0:433:1958:1534_1920x0_80_0_0_509d5528f76ecd78f532769c2e0875fd.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Журналиста, создателя и главного редактора журнала "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронят 4 января на Троекуровском кладбище, сообщает издание."Прощание с главным редактором "Спутника и Погрома" и "Царского телевидения" Егором Просвирниным состоится во вторник, 4 января 2022 года на Троекуровском кладбище Москвы. Время прощания будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении журнала "Спутник и Погром" в Telegram-канале.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".

https://ria.ru/20211227/narkotiki-1765716742.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение)