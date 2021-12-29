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Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище
Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 29.12.2021
Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище
Журналиста, создателя и главного редактора журнала "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронят 4 января на Троекуровском кладбище, сообщает издание. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T21:28
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Журналиста, создателя и главного редактора журнала "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронят 4 января на Троекуровском кладбище, сообщает издание."Прощание с главным редактором "Спутника и Погрома" и "Царского телевидения" Егором Просвирниным состоится во вторник, 4 января 2022 года на Троекуровском кладбище Москвы. Время прощания будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении журнала "Спутник и Погром" в Telegram-канале.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
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москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение)
21:28 29.12.2021 (обновлено: 21:36 29.12.2021)
 
Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище

Редактора "Спутника и Погрома" Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище 4 января

© Фото : Егор Просвирнин / FacebookЕгор Просвирнин
Егор Просвирнин - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Егор Просвирнин / Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Журналиста, создателя и главного редактора журнала "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронят 4 января на Троекуровском кладбище, сообщает издание.
"Прощание с главным редактором "Спутника и Погрома" и "Царского телевидения" Егором Просвирниным состоится во вторник, 4 января 2022 года на Троекуровском кладбище Москвы. Время прощания будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении журнала "Спутник и Погром" в Telegram-канале.
Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".
В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
Егор Просвирнин. Кадр из программы CzarTalks
27 декабря, 19:12
Просвирнин, предварительно, был под действием наркотиков, сообщил источник
 
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