https://ria.ru/20211229/prosvirnin-1766083530.html
Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище
Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 29.12.2021
Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище
Журналиста, создателя и главного редактора журнала "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронят 4 января на Троекуровском кладбище, сообщает издание. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T21:28
2021-12-29T21:28
2021-12-29T21:36
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Журналиста, создателя и главного редактора журнала "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронят 4 января на Троекуровском кладбище, сообщает издание."Прощание с главным редактором "Спутника и Погрома" и "Царского телевидения" Егором Просвирниным состоится во вторник, 4 января 2022 года на Троекуровском кладбище Москвы. Время прощания будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении журнала "Спутник и Погром" в Telegram-канале.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
https://ria.ru/20211227/narkotiki-1765716742.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение)
21:28 29.12.2021 (обновлено: 21:36 29.12.2021)
Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище
Редактора "Спутника и Погрома" Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище 4 января