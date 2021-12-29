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Белый дом заявил, что видит возможность прогресса в отношениях с Россией

Белый дом заявил, что видит возможность прогресса в отношениях с Россией - РИА Новости, 29.12.2021

Белый дом заявил, что видит возможность прогресса в отношениях с Россией

США видят возможности для значительного прогресса по ряду направлений в готовящемся диалоге с Россией, в остальных неизбежны разногласия, заявил... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:24

2021-12-29T21:24

2021-12-29T21:24

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США видят возможности для значительного прогресса по ряду направлений в готовящемся диалоге с Россией, в остальных неизбежны разногласия, заявил высокопоставленный представитель Белого дома."Мы выложим на стол наши обеспокоенности и ожидаем от России готовности их также обсуждать. Это диалог должен и, как мы ожидаем, будет идти на основе взаимности. Есть темы, где мы можем добиться значительного прогресса, есть темы, где у нас будут разногласия. Такова природа дипломатии", - сказал он в ходе телефонного брифинга.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.Чиновник сообщил, что у каждого формата будет своя повестка с "естественным перехлестом тем". В ОБСЕ, в частности, США хотят обсуждать "архитектуру европейской безопасности" и проблематику Украины с ее участием. Предложения России к НАТО в Вашингтоне считают уместным проговаривать на площадке североатлантического альянса.

https://ria.ru/20211229/otvod-1766082689.html

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