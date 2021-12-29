Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/progress-1766083147.html
Белый дом заявил, что видит возможность прогресса в отношениях с Россией
Белый дом заявил, что видит возможность прогресса в отношениях с Россией - РИА Новости, 29.12.2021
Белый дом заявил, что видит возможность прогресса в отношениях с Россией
США видят возможности для значительного прогресса по ряду направлений в готовящемся диалоге с Россией, в остальных неизбежны разногласия, заявил... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T21:24
2021-12-29T21:24
в мире
сша
вашингтон (город)
нато
совет россия-нато
обсе
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589105173_0:243:3076:1973_1920x0_80_0_0_a6466e264fe6fdbb786192dc81c1d411.jpg
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США видят возможности для значительного прогресса по ряду направлений в готовящемся диалоге с Россией, в остальных неизбежны разногласия, заявил высокопоставленный представитель Белого дома."Мы выложим на стол наши обеспокоенности и ожидаем от России готовности их также обсуждать. Это диалог должен и, как мы ожидаем, будет идти на основе взаимности. Есть темы, где мы можем добиться значительного прогресса, есть темы, где у нас будут разногласия. Такова природа дипломатии", - сказал он в ходе телефонного брифинга.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.Чиновник сообщил, что у каждого формата будет своя повестка с "естественным перехлестом тем". В ОБСЕ, в частности, США хотят обсуждать "архитектуру европейской безопасности" и проблематику Украины с ее участием. Предложения России к НАТО в Вашингтоне считают уместным проговаривать на площадке североатлантического альянса.
https://ria.ru/20211229/otvod-1766082689.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589105173_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_cb638310f0210cc3d67b7f57c1dba7a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), нато, совет россия-нато, обсе, россия
21:24 29.12.2021
 
Белый дом заявил, что видит возможность прогресса в отношениях с Россией

Белый дом заявил, что видит возможность значительно прогресса в отношениях с Россией

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг США у генерального консульства США
Флаг США у генерального консульства США - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США видят возможности для значительного прогресса по ряду направлений в готовящемся диалоге с Россией, в остальных неизбежны разногласия, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Мы выложим на стол наши обеспокоенности и ожидаем от России готовности их также обсуждать. Это диалог должен и, как мы ожидаем, будет идти на основе взаимности. Есть темы, где мы можем добиться значительного прогресса, есть темы, где у нас будут разногласия. Такова природа дипломатии", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
Чиновник сообщил, что у каждого формата будет своя повестка с "естественным перехлестом тем". В ОБСЕ, в частности, США хотят обсуждать "архитектуру европейской безопасности" и проблематику Украины с ее участием. Предложения России к НАТО в Вашингтоне считают уместным проговаривать на площадке североатлантического альянса.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
21:17
США рассчитывают на отвод российских сил "вблизи" Украины, заявил Белый дом
 
В миреСШАВашингтон (город)НАТОСовет Россия-НАТООБСЕРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Диетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровья
02:05Девушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направлении
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровьяДевушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направленииВ Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое