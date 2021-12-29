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Тюменец получил срок за попытку доставить в колонию наркотики дроном
Тюменец получил срок за попытку доставить в колонию наркотики дроном - РИА Новости, 29.12.2021
Тюменец получил срок за попытку доставить в колонию наркотики дроном
В Тюмени к трем годам лишения свободы за пособничество в приобретении наркотиков осужден мужчина, который с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:06
2021-12-29T17:06
происшествия
ишимский район
тюмень
тюменская область
здоровье - общество
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ТЮМЕНЬ, 29 дек - РИА Новости. В Тюмени к трем годам лишения свободы за пособничество в приобретении наркотиков осужден мужчина, который с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию запрещенные вещества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры."Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Ишимского района Тюменской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что обвиняемый ранее был осужден за наркопреступление и легализацию денежных средств, добытых преступным путем, из колонии №2 Тюмени вышел в апреле 2020 года, а спустя год решил передать одному из осужденных этой колонии наркотики. Около полуночи 30 апреля 2021 года мужчина прибыл к колонии и с помощью квадрокоптера перебросил помещенные в коробку из-под телефона наркотики на территорию колонии, но ее обнаружил один из сотрудников исправительного учреждения. Мужчину задержали, изъято более 11 граммов марихуаны и свыше 17,3 грамма героина.Очередной срок по решению суда мужчине придется отбывать в колонии строгого режима.
https://ria.ru/20211020/kot-1755450630.html
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ишимский район
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происшествия, ишимский район, тюмень, тюменская область, здоровье - общество
17:06 29.12.2021
 
Тюменец получил срок за попытку доставить в колонию наркотики дроном

Тюменец получил три года колонии за попытку доставить туда наркотики с помощью дрона

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТЮМЕНЬ, 29 дек - РИА Новости. В Тюмени к трем годам лишения свободы за пособничество в приобретении наркотиков осужден мужчина, который с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию запрещенные вещества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Ишимского района Тюменской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере)", - говорится в сообщении.
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Следствием установлено, что обвиняемый ранее был осужден за наркопреступление и легализацию денежных средств, добытых преступным путем, из колонии №2 Тюмени вышел в апреле 2020 года, а спустя год решил передать одному из осужденных этой колонии наркотики. Около полуночи 30 апреля 2021 года мужчина прибыл к колонии и с помощью квадрокоптера перебросил помещенные в коробку из-под телефона наркотики на территорию колонии, но ее обнаружил один из сотрудников исправительного учреждения. Мужчину задержали, изъято более 11 граммов марихуаны и свыше 17,3 грамма героина.
Очередной срок по решению суда мужчине придется отбывать в колонии строгого режима.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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