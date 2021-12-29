https://ria.ru/20211229/pridnestrove-1766078006.html
Источник: Козак обсудил со спецпредставителем ОБСЕ вопросы Приднестровья
Источник: Козак обсудил со спецпредставителем ОБСЕ вопросы Приднестровья - РИА Новости, 29.12.2021
Источник: Козак обсудил со спецпредставителем ОБСЕ вопросы Приднестровья
Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак обсудил в Вене со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом вопросы приднестровского РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T20:29
2021-12-29T20:29
2021-12-29T20:46
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак обсудил в Вене со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом вопросы приднестровского урегулирования, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ."На встрече обсуждались вопросы приднестровского урегулирования", - сказал собеседник агентства.
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в мире, вена, дмитрий козак, обсе, россия
20:29 29.12.2021 (обновлено: 20:46 29.12.2021)
Источник: Козак обсудил со спецпредставителем ОБСЕ вопросы Приднестровья
Источник: Козак обсудил в Вене со спецпредставителем ОБСЕ урегулирование в Приднестровье