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Прокурор назвал причину пожара в красноярской больнице
Прокурор назвал причину пожара в красноярской больнице - РИА Новости, 29.12.2021
Прокурор назвал причину пожара в красноярской больнице
Причиной пожара в красноярской городской больнице №20 стало короткое замыкание электропроводки, сообщил журналистам прокурор Ленинского района Красноярска... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:39
2021-12-29T18:39
2021-12-29T18:39
происшествия
красноярск
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Причиной пожара в красноярской городской больнице №20 стало короткое замыкание электропроводки, сообщил журналистам прокурор Ленинского района Красноярска Алексей Силин.По данным МЧС, пожар произошел в среду вечером и в 19.51 (15.51 мск) был ликвидирован на площади пять квадратных метров. Пожар был на четвертом этаже, горели личные вещи в палате. По предварительным данным, пострадали пять человек. По данным прокуратуры, состояние пострадавших при пожаре средней тяжести, тяжелых нет. Начата проверка. Ранее сообщалось, что по предварительным данным, пожар мог произойти во время зарядки телефона, лежащего под матрасом."Причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - сказал Лисин.По его словам, организовано проведение доследственной проверки. Ее ход находится на контроле у прокуратуры региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокурор назвал причину пожара в красноярской больнице
Прокурор Силин: короткое замыкание электропроводки вызвало пожар в красноярской больнице