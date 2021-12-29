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Путин сообщил, когда начнутся поставки по "Северному потоку — 2"
Путин сообщил, когда начнутся поставки по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 29.12.2021
Путин сообщил, когда начнутся поставки по "Северному потоку — 2"
Россия будет готова незамедлительно начать поставки газа в Европу, если они примут решение о запуске "Северного потока — 2", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:18
2021-12-29T18:32
россия
экономика
в мире
природный газ
европа
германия
владимир путин
северный поток — 2
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Россия будет готова незамедлительно начать поставки газа в Европу, если они примут решение о запуске "Северного потока — 2", заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной республике (Германия). Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров по году", - сказал Путин на совещании по вопросам отопительного сезона.
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россия, экономика, в мире, природный газ, европа, германия, владимир путин, северный поток — 2
18:18 29.12.2021 (обновлено: 18:32 29.12.2021)
 
Путин сообщил, когда начнутся поставки по "Северному потоку — 2"

Путин: как только Европа примет решение, Россия начнет поставки по "Северному потоку — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Россия будет готова незамедлительно начать поставки газа в Европу, если они примут решение о запуске "Северного потока — 2", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной республике (Германия). Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров по году", - сказал Путин на совещании по вопросам отопительного сезона.
Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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РоссияЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаГерманияВладимир ПутинСеверный поток — 2
 
 
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