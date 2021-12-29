https://ria.ru/20211229/potok-1766058659.html

Путин сообщил, когда начнутся поставки по "Северному потоку — 2"

Путин сообщил, когда начнутся поставки по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 29.12.2021

Путин сообщил, когда начнутся поставки по "Северному потоку — 2"

Россия будет готова незамедлительно начать поставки газа в Европу, если они примут решение о запуске "Северного потока — 2", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:18

2021-12-29T18:18

2021-12-29T18:32

россия

экономика

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природный газ

европа

германия

владимир путин

северный поток — 2

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Россия будет готова незамедлительно начать поставки газа в Европу, если они примут решение о запуске "Северного потока — 2", заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной республике (Германия). Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров по году", - сказал Путин на совещании по вопросам отопительного сезона.

https://ria.ru/20211229/uslovie-1766025628.html

россия

европа

германия

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россия, экономика, в мире, природный газ, европа, германия, владимир путин, северный поток — 2