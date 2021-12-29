https://ria.ru/20211229/potok-1766058488.html

"Северный поток — 2" повлияет на цены и для ЕС, и для Украины, заявил Путин

"Северный поток — 2" повлияет на цены и для ЕС, и для Украины, заявил Путин - РИА Новости, 29.12.2021

"Северный поток — 2" повлияет на цены и для ЕС, и для Украины, заявил Путин

Запуск трубопровода "Северный поток 2" повлияет на цены на газ в сторону снижения не только для Европы, но и для Украины, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:16

2021-12-29T18:16

2021-12-29T18:48

украина

экономика

европа

владимир путин

газпром

северный поток — 2

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Запуск трубопровода "Северный поток 2" повлияет на цены на газ в сторону снижения не только для Европы, но и для Украины, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в среду на совещании о прохождении отопительного сезона глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил, что вторая нитка газопровода заполнена техническим газом. Путин в свою очередь поздравил Миллера и в его лице партнеров "Газпрома" по "Северному потоку 2" с тем, что завершена работа по созданию этой крупной магистрали, и с тем, что она "готова к работе".Президент РФ также отметил, что как только в Европе примут решение о начале работы "Северного потока 2", газ по нему начнет поступать в Европу."Это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте, и все те страны, и потребители тех стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно, почувствуют это на себе, в том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств, безусловно. И даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены, потому что значительный объем газа, российского происхождения, они берут по ценам европейского рынка, по достаточно большой цене", - сказал Путин.Он отметил, что Украина по политическим причинам отказывается напрямую покупать российский газ и вынуждена покупать его по высоким ценам - от 1000 долларов и выше за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211223/potok-1765188998.html

https://ria.ru/20211224/predatelstvo-1765428805.html

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украина, экономика, европа, владимир путин, газпром, северный поток — 2, россия