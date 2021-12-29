https://ria.ru/20211229/potok-1766056019.html

"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер

"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер - РИА Новости, 29.12.2021

"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер

"Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:07

2021-12-29T18:07

2021-12-29T20:43

в мире

россия

северный поток — 2

владимир путин

газпром

алексей миллер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину."Уважаемый Владимир Владимирович, газопровод "Северный поток — 2" к работе готов", — сказал он на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.До этого Миллер рассказал, что вторую нитку трубопровода заполнили газом. Оператор Nord Stream 2 AG уточнил, что туда закачали технический газ в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Это обеспечивает уровень давления 103 бар, этого достаточно для начала транспортировки топлива.В компании напомнили, что общая мощность магистрали составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, отметив, что это самый протяженный морской газопровод — 1234 километра."Северный поток — 2" достроили в сентябре. Он проложен из России в Европу через Балтийское море.Его запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора по сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Компания должна создать в Германии "дочку" и подать новую заявку — уже от ее лица, чего требует европейское законодательство. После одобрения немецких властей высказаться должна Еврокомиссия.По словам вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в первом полугодии 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства — регулятора ФРГ — Йохен Хоманн ранее говорил, что решения по этому вопросу в первой половине следующего года не ожидается.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211229/sanktsii-1766026195.html

https://ria.ru/20211228/potok-1765792062.html

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в мире, россия, северный поток — 2, владимир путин, газпром, алексей миллер