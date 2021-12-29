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"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер
"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер - РИА Новости, 29.12.2021
"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер
"Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:07
2021-12-29T20:43
в мире
россия
северный поток — 2
владимир путин
газпром
алексей миллер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину."Уважаемый Владимир Владимирович, газопровод "Северный поток — 2" к работе готов", — сказал он на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.До этого Миллер рассказал, что вторую нитку трубопровода заполнили газом. Оператор Nord Stream 2 AG уточнил, что туда закачали технический газ в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Это обеспечивает уровень давления 103 бар, этого достаточно для начала транспортировки топлива.В компании напомнили, что общая мощность магистрали составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, отметив, что это самый протяженный морской газопровод — 1234 километра."Северный поток — 2" достроили в сентябре. Он проложен из России в Европу через Балтийское море.Его запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора по сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Компания должна создать в Германии "дочку" и подать новую заявку — уже от ее лица, чего требует европейское законодательство. После одобрения немецких властей высказаться должна Еврокомиссия.По словам вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в первом полугодии 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства — регулятора ФРГ — Йохен Хоманн ранее говорил, что решения по этому вопросу в первой половине следующего года не ожидается.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211229/sanktsii-1766026195.html
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в мире, россия, северный поток — 2, владимир путин, газпром, алексей миллер
18:07 29.12.2021 (обновлено: 20:43 29.12.2021)
 
"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер

Глава "Газпрома" Миллер доложил Путину о готовности "Северного потока — 2" к эксплуатации

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину.
"Уважаемый Владимир Владимирович, газопровод "Северный поток — 2" к работе готов", — сказал он на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.
До этого Миллер рассказал, что вторую нитку трубопровода заполнили газом. Оператор Nord Stream 2 AG уточнил, что туда закачали технический газ в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Это обеспечивает уровень давления 103 бар, этого достаточно для начала транспортировки топлива.
В компании напомнили, что общая мощность магистрали составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, отметив, что это самый протяженный морской газопровод — 1234 километра.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
16:11
В Германии испугались "бумеранга" антироссийских санкций ЕС
"Северный поток — 2" достроили в сентябре. Он проложен из России в Европу через Балтийское море.
Его запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора по сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Компания должна создать в Германии "дочку" и подать новую заявку — уже от ее лица, чего требует европейское законодательство. После одобрения немецких властей высказаться должна Еврокомиссия.
По словам вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в первом полугодии 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства — регулятора ФРГ — Йохен Хоманн ранее говорил, что решения по этому вопросу в первой половине следующего года не ожидается.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и Евросоюзу.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 11:41
Глава МИД Германии Бербок высказалась о "Северном потоке — 2"
 
В миреРоссияСеверный поток — 2Владимир ПутинГазпромАлексей Миллер
 
 
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