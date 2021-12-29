18:07 29.12.2021 (обновлено: 20:43 29.12.2021)
"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер
Глава "Газпрома" Миллер доложил Путину о готовности "Северного потока — 2" к эксплуатации
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину.
"Уважаемый Владимир Владимирович, газопровод "Северный поток — 2" к работе готов", — сказал он на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.
До этого Миллер рассказал, что вторую нитку трубопровода заполнили газом. Оператор Nord Stream 2 AG уточнил, что туда закачали технический газ в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Это обеспечивает уровень давления 103 бар, этого достаточно для начала транспортировки топлива.
В компании напомнили, что общая мощность магистрали составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, отметив, что это самый протяженный морской газопровод — 1234 километра.
"Северный поток — 2" достроили в сентябре. Он проложен из России в Европу через Балтийское море.
Его запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора по сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Компания должна создать в Германии "дочку" и подать новую заявку — уже от ее лица, чего требует европейское законодательство. После одобрения немецких властей высказаться должна Еврокомиссия.
По словам вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в первом полугодии 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства — регулятора ФРГ — Йохен Хоманн ранее говорил, что решения по этому вопросу в первой половине следующего года не ожидается.