https://ria.ru/20211229/potok-1766055907.html

"Газпром" завершил заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2"

"Газпром" завершил заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.12.2021

"Газпром" завершил заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2"

"Газпром" завершил заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2" в среду, сообщил президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:07

2021-12-29T18:07

2021-12-29T20:47

россия

экономика

природный газ

владимир путин

газпром

алексей миллер

северный поток — 2

германия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2" в среду, сообщил президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер."Сегодня в 12.58 по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". Первая и вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", - сказал Миллер.Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что в соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена техническим газом в объёме приблизительно 177 миллионов кубометров. Это обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе, чего достаточно для начала транспортировки газа."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.Строительство "Северного потока — 2" было завершено 10 сентября. Обе нитки заполнены техническим газом, трубопровод готов к эксплуатации. В настоящее время "Северный поток 2" проходит процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс в ноябре был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от её лица: это необходимо по европейскому законодательству.

https://ria.ru/20211229/potok-1766058488.html

https://ria.ru/20211229/uslovie-1766025628.html

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россия, экономика, природный газ, владимир путин, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, германия, балтийское море, wintershall, uniper