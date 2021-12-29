17:51 29.12.2021 (обновлено: 19:39 29.12.2021)
Путин попросил доложить о заполнении второй нитки "Северного потока — 2"
Путин попросил Миллера доложить о заполнении второй нитки "Северного потока — 2"
С-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера доложить о заполнении газом второй нитки "Северного потока — 2", которое должно быть завершено сегодня.
"В октябре была заполнена техническим газом первая нитка газопровода "Северный поток — 2". Сегодня, насколько я понимаю, и прошу Миллера Алексея Борисовича, руководителя "Газпрома", доложить об этом, завершается, сегодня должны быть завершены процедуры заполнения газом второй нитки "Северного потока — 2", - сказал Путин на совещании о прохождении отопительного сезона.
"Этот новый маршрут, дополнительный, послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке", - добавил Путин.
Эксперты связывали рост стоимости газа в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском газопровода "Северный поток — 2".
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый. Строительство "Северного потока 2" было завершено 10 сентября.
В настоящее время "Северный поток 2" проходит процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс в ноябре был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица: это необходимо по европейскому законодательству.
В среду на совещании о прохождении отопительного сезона глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил, что вторая нитка газопровода заполнена техническим газом. Путин в свою очередь поздравил Миллера и в его лице партнеров "Газпрома" по "Северному потоку 2" с тем, что завершена работа по созданию этой крупной магистрали, и с тем, что она "готова к работе". Президент РФ также отметил, что как только в Европе примут решение о начале работы "Северного потока 2", газ по нему начнет поступать в Европу.