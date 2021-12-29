https://ria.ru/20211229/potok-1765982627.html

Немецкий регулятор ответил на вопрос о сертификации "Северного потока — 2"

Немецкий регулятор ответил на вопрос о сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.12.2021

Немецкий регулятор ответил на вопрос о сертификации "Северного потока — 2"

Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам окончания сертификации "Северного потока — 2", заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:03

2021-12-29T13:03

2021-12-29T14:15

экономика

германия

александр новак

еврокомиссия

северный поток — 2

россия

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БЕРЛИН, 29 дек — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам окончания сертификации "Северного потока — 2", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, комментируя слова вице-премьера России Александра Новака.Ранее Новак в интервью РБК отметил, что процедура должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года, а если коллеги будут заинтересованы и сделают это быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше."Наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина Хоманна в отношении процесса остаются в силе", — сказала представитель ведомства на просьбу РИА Новости прокомментировать слова вице-премьера.Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн 16 декабря на пресс-конференции сообщил, что завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года.Сейчас трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, это необходимо по европейскому законодательству. После того, как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.

https://ria.ru/20211228/chizhov-1765835708.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-12-29T13:03 true PT2M30S

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экономика, германия, александр новак, еврокомиссия, северный поток — 2, россия