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Немецкий регулятор ответил на вопрос о сертификации "Северного потока — 2"
Немецкий регулятор ответил на вопрос о сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.12.2021
Немецкий регулятор ответил на вопрос о сертификации "Северного потока — 2"
Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам окончания сертификации "Северного потока — 2", заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:03
2021-12-29T14:15
экономика
германия
александр новак
еврокомиссия
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 29 дек — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам окончания сертификации "Северного потока — 2", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, комментируя слова вице-премьера России Александра Новака.Ранее Новак в интервью РБК отметил, что процедура должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года, а если коллеги будут заинтересованы и сделают это быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше."Наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина Хоманна в отношении процесса остаются в силе", — сказала представитель ведомства на просьбу РИА Новости прокомментировать слова вице-премьера.Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн 16 декабря на пресс-конференции сообщил, что завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года.Сейчас трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, это необходимо по европейскому законодательству. После того, как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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экономика, германия, александр новак, еврокомиссия, северный поток — 2, россия
13:03 29.12.2021 (обновлено: 14:15 29.12.2021)
 
Немецкий регулятор ответил на вопрос о сертификации "Северного потока — 2"

Немецкий регулятор: изменений по срокам сертификации "Северного потока — 2" нет

© Фото : Nord Stream 2Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Nord Stream 2
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БЕРЛИН, 29 дек — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам окончания сертификации "Северного потока — 2", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, комментируя слова вице-премьера России Александра Новака.
Ранее Новак в интервью РБК отметил, что процедура должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года, а если коллеги будут заинтересованы и сделают это быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше.
"Наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина Хоманна в отношении процесса остаются в силе", — сказала представитель ведомства на просьбу РИА Новости прокомментировать слова вице-премьера.
Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн 16 декабря на пресс-конференции сообщил, что завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года.
Сейчас трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, это необходимо по европейскому законодательству. После того, как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.
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ЭкономикаГерманияАлександр НовакЕврокомиссияСеверный поток — 2Россия
 
 
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