https://ria.ru/20211229/potok-1765931233.html

Новак заявил о невозможности сорвать реализацию "Северного потока — 2"

Новак заявил о невозможности сорвать реализацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.12.2021

Новак заявил о невозможности сорвать реализацию "Северного потока — 2"

Киеву не удастся воспрепятствовать реализации "Северного потока — 2", заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T07:16

2021-12-29T07:16

2021-12-29T16:14

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Киеву не удастся воспрепятствовать реализации "Северного потока — 2", заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК.Новак выразил уверенность, что газ в Европу начнет поступать по новому трубопроводу."Было много противодействий, но тем не менее караван идет", — заключил вице-премьер."Северный поток — 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии.Его достроили в сентябре, но запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и ЕС.

https://ria.ru/20211228/gazoprovod-1765830458.html

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россия

балтийское море

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-29T07:16 true PT1M46S

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экономика, в мире, природный газ, европа, александр новак, северный поток — 2, россия, еврокомиссия, газпром, балтийское море, uniper