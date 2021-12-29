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Новак заявил о невозможности сорвать реализацию "Северного потока — 2"
Новак заявил о невозможности сорвать реализацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.12.2021
Новак заявил о невозможности сорвать реализацию "Северного потока — 2"
Киеву не удастся воспрепятствовать реализации "Северного потока — 2", заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T07:16
2021-12-29T16:14
экономика
в мире
природный газ
европа
александр новак
северный поток — 2
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Киеву не удастся воспрепятствовать реализации "Северного потока — 2", заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК.Новак выразил уверенность, что газ в Европу начнет поступать по новому трубопроводу."Было много противодействий, но тем не менее караван идет", — заключил вице-премьер."Северный поток — 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии.Его достроили в сентябре, но запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и ЕС.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, природный газ, европа, александр новак, северный поток — 2, россия, еврокомиссия, газпром, балтийское море, uniper
07:16 29.12.2021 (обновлено: 16:14 29.12.2021)
 
Новак заявил о невозможности сорвать реализацию "Северного потока — 2"

Вице-премьер Новак: Россия уверена, что нельзя сорвать реализацию "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtСостав с готовыми к укладке трубами для "Северного потока ‑ 2"
Состав с готовыми к укладке трубами для Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Киеву не удастся воспрепятствовать реализации "Северного потока — 2", заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК.

"Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства", — отметил он.

Новак выразил уверенность, что газ в Европу начнет поступать по новому трубопроводу.
"Было много противодействий, но тем не менее караван идет", — заключил вице-премьер.
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Вчера, 14:25
Постпред России ответил на вопрос о сертификации "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии.
Его достроили в сентябре, но запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и ЕС.
 
ЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаАлександр НовакСеверный поток — 2РоссияЕврокомиссияГазпромБалтийское мореUniper
 
 
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