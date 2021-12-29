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Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год

Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год - РИА Новости, 29.12.2021

Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого показали, какие новогодние подарки россияне считают самыми... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:15

2021-12-29T11:15

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого показали, какие новогодние подарки россияне считают самыми бесполезными."Опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще — кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%)", — говорится в сообщении.При этом около 7% респондентов назвали нужными все подарки, полученные на Новый год. Большинству участников не дарили бесполезные новогодние подарки, об этом рассказал 71% опрошенных, а 27% такие подарки получали."Практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год, 88% россиян, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%)", — говорится в результатах опроса.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 25 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод исследования — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для нее максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20211226/podarki-1765544488.html

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общество, вциом, новый год, россия