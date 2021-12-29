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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211229/peterburg-1766023823.html
В этом году отели Петербурга были заполнены наполовину
В этом году отели Петербурга были заполнены наполовину - РИА Новости, 29.12.2021
В этом году отели Петербурга были заполнены наполовину
Отели Санкт-Петербурга в 2021 году, по предварительным данным, оказались загружены в среднем на 40-45 процентов, что ниже обычного уровня, сообщил... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:11
2021-12-29T19:16
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Отели Санкт-Петербурга в 2021 году, по предварительным данным, оказались загружены в среднем на 40-45 процентов, что ниже обычного уровня, сообщил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин."По загрузке в этом году городские отели достигли где-то 40-45 процентов против обычных 60-70 процентов. При этом средняя стоимость номера примерно сохранилась (сравнительно) с показателем 2019 года. В прошлом году она снижалась, сейчас она вернулась к 2019 году, это 4,5 тысячи – пять тысяч рублей, если мы берем "в среднем по больнице" все отели всех категорий", – рассказал он журналистам.По его словам, на фоне общего снижения рентабельности из-за растущих затрат на содержание объектов гостиничной инфраструктуры, что характерно не только для Петербурга, но и для России в целом, городские отели рассматривают возможность введения новых услуг для постояльцев, а также посетителей.
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санкт-петербург, новости - туризм, туристы, отели, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
16:11 29.12.2021 (обновлено: 19:16 29.12.2021)
 
В этом году отели Петербурга были заполнены наполовину

Эксперт: загрузка отелей Санкт-Петербурга в 2021 году составила около 40-45 процентов

© Radisson Hotel GroupФасад отеля Radisson Royal, известного как дом купца А. М. Ушакова (Санкт-Петербург)
Фасад отеля Radisson Royal, известного как дом купца А. М. Ушакова (Санкт-Петербург)
© Radisson Hotel Group
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Отели Санкт-Петербурга в 2021 году, по предварительным данным, оказались загружены в среднем на 40-45 процентов, что ниже обычного уровня, сообщил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.
"По загрузке в этом году городские отели достигли где-то 40-45 процентов против обычных 60-70 процентов. При этом средняя стоимость номера примерно сохранилась (сравнительно) с показателем 2019 года. В прошлом году она снижалась, сейчас она вернулась к 2019 году, это 4,5 тысячи – пять тысяч рублей, если мы берем "в среднем по больнице" все отели всех категорий", – рассказал он журналистам.
По его словам, на фоне общего снижения рентабельности из-за растущих затрат на содержание объектов гостиничной инфраструктуры, что характерно не только для Петербурга, но и для России в целом, городские отели рассматривают возможность введения новых услуг для постояльцев, а также посетителей.
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