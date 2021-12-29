https://ria.ru/20211229/peterburg-1766023823.html

В этом году отели Петербурга были заполнены наполовину

В этом году отели Петербурга были заполнены наполовину - РИА Новости, 29.12.2021

В этом году отели Петербурга были заполнены наполовину

Отели Санкт-Петербурга в 2021 году, по предварительным данным, оказались загружены в среднем на 40-45 процентов, что ниже обычного уровня, сообщил... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:11

2021-12-29T16:11

2021-12-29T19:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Отели Санкт-Петербурга в 2021 году, по предварительным данным, оказались загружены в среднем на 40-45 процентов, что ниже обычного уровня, сообщил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин."По загрузке в этом году городские отели достигли где-то 40-45 процентов против обычных 60-70 процентов. При этом средняя стоимость номера примерно сохранилась (сравнительно) с показателем 2019 года. В прошлом году она снижалась, сейчас она вернулась к 2019 году, это 4,5 тысячи – пять тысяч рублей, если мы берем "в среднем по больнице" все отели всех категорий", – рассказал он журналистам.По его словам, на фоне общего снижения рентабельности из-за растущих затрат на содержание объектов гостиничной инфраструктуры, что характерно не только для Петербурга, но и для России в целом, городские отели рассматривают возможность введения новых услуг для постояльцев, а также посетителей.

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