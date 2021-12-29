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Сукачев и Кипелов записали новогоднюю песню для детей фонда "Подари жизнь"
Сукачев и Кипелов записали новогоднюю песню для детей фонда "Подари жизнь" - РИА Новости, 29.12.2021
Сукачев и Кипелов записали новогоднюю песню для детей фонда "Подари жизнь"
Музыканты Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и другие известные артисты собрали группу под названием "Большое спасибо", чтобы... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T20:05
2021-12-29T20:05
2021-12-29T20:05
культура
гарик сукачев
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андрей макаревич
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Музыканты Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и другие известные артисты собрали группу под названием "Большое спасибо", чтобы поздравить детей благотворительного фонда "Подари жизнь".Для подопечных организации исполнители создали праздничную песню "Новый новый год" и записали клип на нее. Посмотреть видеоролик можно на YouTube.В клип вошли кадры из студии звукозаписи с участниками "Большое спасибо", а также подопечные фонда.Текст и музыку композиции написал Анатолий Старостин. Он же продюсировал проект.
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гарик сукачев, фонд "подари жизнь", youtube, андрей макаревич, алексей кортнев, новости культуры
Сукачев и Кипелов записали новогоднюю песню для детей фонда "Подари жизнь"
Гарик Сукачев и Валерий Кипелов записали новогоднюю песню для детей фонда "Подари жизнь"
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Музыканты Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и другие известные артисты собрали группу под названием "Большое спасибо", чтобы поздравить детей благотворительного фонда "Подари жизнь".
Для подопечных организации исполнители создали праздничную песню "Новый новый год" и записали клип на нее. Посмотреть видеоролик можно на YouTube.
"Праздничное послание от необыкновенных артистов и группы "Большое Спасибо" детям фонда "Подари жизнь", — говорится в описании видео.
В клип вошли кадры из студии звукозаписи с участниками "Большое спасибо", а также подопечные фонда.
Текст и музыку композиции написал Анатолий Старостин. Он же продюсировал проект.