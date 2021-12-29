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Сукачев и Кипелов записали новогоднюю песню для детей фонда "Подари жизнь"

Сукачев и Кипелов записали новогоднюю песню для детей фонда "Подари жизнь" - РИА Новости, 29.12.2021

Сукачев и Кипелов записали новогоднюю песню для детей фонда "Подари жизнь"

Музыканты Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и другие известные артисты собрали группу под названием "Большое спасибо", чтобы... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T20:05

2021-12-29T20:05

2021-12-29T20:05

культура

гарик сукачев

фонд "подари жизнь"

youtube

андрей макаревич

алексей кортнев

новости культуры

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Музыканты Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и другие известные артисты собрали группу под названием "Большое спасибо", чтобы поздравить детей благотворительного фонда "Подари жизнь".Для подопечных организации исполнители создали праздничную песню "Новый новый год" и записали клип на нее. Посмотреть видеоролик можно на YouTube.В клип вошли кадры из студии звукозаписи с участниками "Большое спасибо", а также подопечные фонда.Текст и музыку композиции написал Анатолий Старостин. Он же продюсировал проект.

https://ria.ru/20211228/kot-1765822878.html

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гарик сукачев, фонд "подари жизнь", youtube, андрей макаревич, алексей кортнев, новости культуры