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Российская экономика близка к состоянию перегрева, заявили в ЦБ
Российская экономика близка к состоянию перегрева, заявили в ЦБ - РИА Новости, 29.12.2021
Российская экономика близка к состоянию перегрева, заявили в ЦБ
Российская экономика близка к состоянию перегрева, росту мешает ситуация на рынке труда, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:33
2021-12-29T18:04
экономика
центральный банк рф (цб рф)
кирилл тремасов
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская экономика близка к состоянию перегрева, росту мешает ситуация на рынке труда, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов."Анализ этого рынка (рынка труда - ред.) показывает, что да, экономика, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда - это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста", - сказал он в интервью на канале Bitkogan в Youtube."Мы действительно сталкиваемся со все возрастающим дефицитом трудовых ресурсов. И, собственно говоря, именно состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала", - отметил Тремасов.Ситуация на рынке труда лишний раз подчеркивает, что дальнейшая перспектива для роста экономики будет зависеть от роста производительности экономики. "Без повышения производительности, чего сложно добиться без конкуренции, экономика вряд ли сможет устойчиво развиваться высокими темпами в долгосрочном периоде", - заключил Тремасов.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), кирилл тремасов, россия
17:33 29.12.2021 (обновлено: 18:04 29.12.2021)
 
Российская экономика близка к состоянию перегрева, заявили в ЦБ

Глава департамента ЦБ Тремасов: российская экономика близка к состоянию перегрева

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская экономика близка к состоянию перегрева, росту мешает ситуация на рынке труда, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
"Анализ этого рынка (рынка труда - ред.) показывает, что да, экономика, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда - это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста", - сказал он в интервью на канале Bitkogan в Youtube.
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"Мы действительно сталкиваемся со все возрастающим дефицитом трудовых ресурсов. И, собственно говоря, именно состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала", - отметил Тремасов.
Ситуация на рынке труда лишний раз подчеркивает, что дальнейшая перспектива для роста экономики будет зависеть от роста производительности экономики. "Без повышения производительности, чего сложно добиться без конкуренции, экономика вряд ли сможет устойчиво развиваться высокими темпами в долгосрочном периоде", - заключил Тремасов.
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