https://ria.ru/20211229/peregovory-1766046748.html

Переговоры Путина и Лукашенко длились около трех часов

Переговоры Путина и Лукашенко длились около трех часов - РИА Новости, 29.12.2021

Переговоры Путина и Лукашенко длились около трех часов

Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около трех часов, завершились в Санкт-Петербурге, передает... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:32

2021-12-29T17:32

2021-12-29T17:33

санкт-петербург

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около трех часов, завершились в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Лукашенко находится с визитом в России. Днем ранее он приехал на неформальный саммит глав стран СНГ.Беседа лидеров стран проходила в Константиновском дворце. Они также пообщались неформально за обедом.

https://ria.ru/20211229/belorussiya-1766034698.html

санкт-петербург

белоруссия

россия

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санкт-петербург, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, снг