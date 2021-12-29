https://ria.ru/20211229/peregovory-1766046748.html
Переговоры Путина и Лукашенко длились около трех часов
Переговоры Путина и Лукашенко длились около трех часов - РИА Новости, 29.12.2021
Переговоры Путина и Лукашенко длились около трех часов
Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около трех часов, завершились в Санкт-Петербурге, передает... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:32
2021-12-29T17:32
2021-12-29T17:33
санкт-петербург
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около трех часов, завершились в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Лукашенко находится с визитом в России. Днем ранее он приехал на неформальный саммит глав стран СНГ.Беседа лидеров стран проходила в Константиновском дворце. Они также пообщались неформально за обедом.
https://ria.ru/20211229/belorussiya-1766034698.html
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санкт-петербург, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, снг
17:32 29.12.2021 (обновлено: 17:33 29.12.2021)
Переговоры Путина и Лукашенко длились около трех часов
Переговоры президентов России Путина и Белоруссии Лукашенко длились около трех часов