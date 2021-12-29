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Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 29.12.2021

Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:35

2021-12-29T16:35

2021-12-29T16:44

санкт-петербург

владимир путин

союзное государство

александр лукашенко

россия

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Как сообщала белорусская сторона, лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

санкт-петербург

россия

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LIVE: Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге LIVE: Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге 2021-12-29T16:35 true PT8M32S

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санкт-петербург, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко, россия, видео