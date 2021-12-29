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Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 29.12.2021
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:35
2021-12-29T16:35
2021-12-29T16:44
санкт-петербург
владимир путин
союзное государство
александр лукашенко
россия
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Как сообщала белорусская сторона, лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
санкт-петербург
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РИА Новости
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5
4.7
96
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LIVE: Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге
LIVE: Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге
2021-12-29T16:35
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РИА Новости
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5
4.7
96
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санкт-петербург, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко, россия, видео
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге.
2021-12-29T16:35
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PT8M32S
16:35 29.12.2021 (обновлено: 16:44 29.12.2021)
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге.
Как сообщала белорусская сторона, лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.