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США рассчитывают на отвод российских сил "вблизи" Украины, заявил Белый дом
США рассчитывают на отвод российских сил "вблизи" Украины, заявил Белый дом - РИА Новости, 29.12.2021
США рассчитывают на отвод российских сил "вблизи" Украины, заявил Белый дом
США обеспокоены значительным скоплением российских сил "вблизи границы с Украиной" и рассчитывают, что военные вернутся в места постоянной дислокации, заявил... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T21:17
2021-12-29T21:17
в мире
киев
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
совет россия-нато
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США обеспокоены значительным скоплением российских сил "вблизи границы с Украиной" и рассчитывают, что военные вернутся в места постоянной дислокации, заявил высокопоставленный представитель администрации США.Ранее в Кремле и Белом доме сообщили, что в четверг вечером состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По данным Белого дома, Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ."Мы бы хотели, чтобы силы вернулись к местам дислокации или постоянных учений", - сказал представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.По его словам, прогресс в разрешении ситуации и в достижении стабильности и безопасности может быть достигнут, только если будут созданы условия по деэскалации."Мы сохраняем обеспокоенность о природе присутствия российских сил там, о том напряжении, которое создается, о возможностях, которые есть у России. Это остается источником большой обеспокоенности", - заявил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, совет россия-нато, обсе, россия
21:17 29.12.2021
 
США рассчитывают на отвод российских сил "вблизи" Украины, заявил Белый дом

Белый дом заявил, что США рассчитывают на отвод российских сил "вблизи" Украины

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США обеспокоены значительным скоплением российских сил "вблизи границы с Украиной" и рассчитывают, что военные вернутся в места постоянной дислокации, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Ранее в Кремле и Белом доме сообщили, что в четверг вечером состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По данным Белого дома, Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
"Мы бы хотели, чтобы силы вернулись к местам дислокации или постоянных учений", - сказал представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.
По его словам, прогресс в разрешении ситуации и в достижении стабильности и безопасности может быть достигнут, только если будут созданы условия по деэскалации.
"Мы сохраняем обеспокоенность о природе присутствия российских сил там, о том напряжении, которое создается, о возможностях, которые есть у России. Это остается источником большой обеспокоенности", - заявил он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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