https://ria.ru/20211229/otvod-1766082689.html

США рассчитывают на отвод российских сил "вблизи" Украины, заявил Белый дом

США рассчитывают на отвод российских сил "вблизи" Украины, заявил Белый дом - РИА Новости, 29.12.2021

США рассчитывают на отвод российских сил "вблизи" Украины, заявил Белый дом

США обеспокоены значительным скоплением российских сил "вблизи границы с Украиной" и рассчитывают, что военные вернутся в места постоянной дислокации, заявил... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:17

2021-12-29T21:17

2021-12-29T21:17

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США обеспокоены значительным скоплением российских сил "вблизи границы с Украиной" и рассчитывают, что военные вернутся в места постоянной дислокации, заявил высокопоставленный представитель администрации США.Ранее в Кремле и Белом доме сообщили, что в четверг вечером состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По данным Белого дома, Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ."Мы бы хотели, чтобы силы вернулись к местам дислокации или постоянных учений", - сказал представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.По его словам, прогресс в разрешении ситуации и в достижении стабильности и безопасности может быть достигнут, только если будут созданы условия по деэскалации."Мы сохраняем обеспокоенность о природе присутствия российских сил там, о том напряжении, которое создается, о возможностях, которые есть у России. Это остается источником большой обеспокоенности", - заявил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211229/peregovory-1765974964.html

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