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Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей

Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей - РИА Новости, 29.12.2021

Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей

Ростуризм подготовил проект обновленного закона о туризме, в котором, в частности, предлагает ввести невозвратный тариф для отелей по аналогии с авиакомпаниями. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:32

2021-12-29T16:32

2021-12-29T16:36

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новости - туризм

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ростуризм подготовил проект обновленного закона о туризме, в котором, в частности, предлагает ввести невозвратный тариф для отелей по аналогии с авиакомпаниями. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru."Вводим невозвратный тариф для отелей. Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу – привлекать дополнительных клиентов", - сказали журналистам в пресс-службе Ростуризма.

https://realty.ria.ru/20211228/turizm-1765769368.html

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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, россия