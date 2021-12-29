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Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей
Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей - РИА Новости, 29.12.2021
Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей
Ростуризм подготовил проект обновленного закона о туризме, в котором, в частности, предлагает ввести невозвратный тариф для отелей по аналогии с авиакомпаниями. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:32
2021-12-29T16:32
2021-12-29T16:36
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ростуризм подготовил проект обновленного закона о туризме, в котором, в частности, предлагает ввести невозвратный тариф для отелей по аналогии с авиакомпаниями. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru."Вводим невозвратный тариф для отелей. Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу – привлекать дополнительных клиентов", - сказали журналистам в пресс-службе Ростуризма.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, россия
16:32 29.12.2021 (обновлено: 16:36 29.12.2021)
Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей
В проекте обновленного закона о туризме предложили ввести невозвратный тариф для отелей