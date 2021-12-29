https://ria.ru/20211229/osago-1766042050.html

ЦБ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО

ЦБ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО - РИА Новости, 29.12.2021

ЦБ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО

Банк России с нового года расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, в том числе для легковых автомобилей, чтобы стоимость страховки больше зависела от... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:15

2021-12-29T17:15

2021-12-29T17:33

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Банк России с нового года расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, в том числе для легковых автомобилей, чтобы стоимость страховки больше зависела от поведения водителей на дорогах, следует из пояснительной записки к указанию ЦБ."Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Указание Банка России зарегистрировано Минюстом", - говорится там."Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) - 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) - 30%", - уточняется в записке.Кроме того, пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов, сообщается там же.Указание вступает в силу с 9 января, за исключением положений о КБМ, которые начнут действовать с 1 апреля, уточняет регулятор.Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщал, что по итогам года (без учёта декабря) средняя цена полиса ОСАГО почти не изменилась и выросла всего на 22 рубля, до 5 581 рубля.

https://ria.ru/20211206/steklo-1762304888.html

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центральный банк рф (цб рф), авто, осаго, россия