https://ria.ru/20211229/omikron-shtamm-1765971559.html

Антиген-тесты могут с меньшей точностью выявлять "омикрон", заявили в США

Антиген-тесты могут с меньшей точностью выявлять "омикрон", заявили в США - РИА Новости, 29.12.2021

Антиген-тесты могут с меньшей точностью выявлять "омикрон", заявили в США

Антиген-тесты могут с меньшей точностью определять наличие штамма "омикрон" в образцах заболевших, сообщает американское управление по санитарному надзору за... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:17

2021-12-29T12:17

2021-12-29T12:17

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Антиген-тесты могут с меньшей точностью определять наличие штамма "омикрон" в образцах заболевших, сообщает американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).К соответствующему выводу регулятор пришел после лабораторного исследования, проведенного совместно с программой RADx Национального института здравоохранения США."RADx недавно провела предварительные исследования по оценке эффективности некоторых антиген-тестов с использованием образцов пациентов, содержащих живой вирус... По предварительным данным, антиген-тесты определяют наличие штамма "омикрон", но у них может быть снижена чувствительность", - говорится в сообщении регулятора.При этом тесты с одинаковой точностью определяли "омикрон" и другие штаммы в образцах с вирусом, погибшим после теплового воздействия.Отмечается, что регулятор продолжает исследования и по-прежнему рекомендует использование таких тестов в соответствии с инструкцией.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211227/omikron-1765725937.html

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в мире, сша, африка, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса