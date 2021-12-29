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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/omikron-shtamm-1765971559.html
Антиген-тесты могут с меньшей точностью выявлять "омикрон", заявили в США
Антиген-тесты могут с меньшей точностью выявлять "омикрон", заявили в США - РИА Новости, 29.12.2021
Антиген-тесты могут с меньшей точностью выявлять "омикрон", заявили в США
Антиген-тесты могут с меньшей точностью определять наличие штамма "омикрон" в образцах заболевших, сообщает американское управление по санитарному надзору за... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:17
2021-12-29T12:17
распространение коронавируса
в мире
сша
африка
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Антиген-тесты могут с меньшей точностью определять наличие штамма "омикрон" в образцах заболевших, сообщает американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).К соответствующему выводу регулятор пришел после лабораторного исследования, проведенного совместно с программой RADx Национального института здравоохранения США."RADx недавно провела предварительные исследования по оценке эффективности некоторых антиген-тестов с использованием образцов пациентов, содержащих живой вирус... По предварительным данным, антиген-тесты определяют наличие штамма "омикрон", но у них может быть снижена чувствительность", - говорится в сообщении регулятора.При этом тесты с одинаковой точностью определяли "омикрон" и другие штаммы в образцах с вирусом, погибшим после теплового воздействия.Отмечается, что регулятор продолжает исследования и по-прежнему рекомендует использование таких тестов в соответствии с инструкцией.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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в мире, сша, африка, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:17 29.12.2021
 
Антиген-тесты могут с меньшей точностью выявлять "омикрон", заявили в США

FDA: антиген-тесты могут с меньшей точностью определять омикрон-штамм коронавируса

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Антиген-тесты могут с меньшей точностью определять наличие штамма "омикрон" в образцах заболевших, сообщает американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
К соответствующему выводу регулятор пришел после лабораторного исследования, проведенного совместно с программой RADx Национального института здравоохранения США.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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"RADx недавно провела предварительные исследования по оценке эффективности некоторых антиген-тестов с использованием образцов пациентов, содержащих живой вирус... По предварительным данным, антиген-тесты определяют наличие штамма "омикрон", но у них может быть снижена чувствительность", - говорится в сообщении регулятора.
При этом тесты с одинаковой точностью определяли "омикрон" и другие штаммы в образцах с вирусом, погибшим после теплового воздействия.
Отмечается, что регулятор продолжает исследования и по-прежнему рекомендует использование таких тестов в соответствии с инструкцией.
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Пузырьки с вакциной на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 20:16Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВ миреСШААфрикаЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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